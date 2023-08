Eduardo Dominé fue reconocido y emocionó a todos

El acto de reconocimiento se llevó a cabo este viernes en el recinto de sesiones, a instancias de Vito Amalfitano (Unión por la Patria). Asistieron también Marina Santoro (Unión por la Patria); Agustín Neme (VJ); Nicolás Lauría (Creciendo Juntos); Horacio Taccone (AM); la ex concejal María José Sánchez (FdT); el Presidente de Quilmes, Marcelo Jiménez ; el entrenador Javier Bianchelli ; familiares, amigos e invitados especiales.

En primer término, Amalfitano dijo que “estamos homenajeando a un émulo, un deportista que con su actitud, su esfuerzo, su compromiso y su amor por el básquet logró forjarse su propio destino, generando un derramamiento del entusiasmo en los jóvenes. Es un reconocimiento del Cuerpo aprobado por unanimidad a un hijo dilecto del deporte marplatense. Así como Guillermo Vilas inventó la masificación del tenis, Eduardo hizo lo mismo con el básquet. Es difícil encontrar un émulo que haya empezado a los 10 años en un club, y que siga vinculado hoy, desde otra función. Quilmes es una de las instituciones más importantes de la ciudad, es modelo por la función que cumple en la comunidad”.

Luego, Lauría expresó: “Es complejo hablar, no puedo evitar emocionarme. Siempre fuiste referente, desde la vereda contraria. Es muy difícil lograr lo que lograste, y con el acompañamiento de esta maravillosa familia que pudiste construir, que también fue fundamental para apoyar en el día después del retiro, cuando se hace complejo pensar en cómo continuar la vida”.

unnamed (13).jpg

A continuación, Neme dijo: “Yo, que también pasé muchos años ahí, en el club, veo muchas caras conocidas hoy. Siempre era muy emocionante verlo llegar a Eduardo al club. A mi mamá le pedía la camiseta con el número 4. Es una persona que demostró de qué clase está hecha, porque siendo jugador siempre tenía tiempo de mostrarles a los más chicos el camino que había que seguir para mejorar y superarse. Era maravilloso verlo entrenarse, cómo se quedaba después practicando lanzamientos. Como quilmeño que sos, siempre estuviste: en las buenas y en las malas”.

Taccone mencionó: “Hiciste buena parte de tu carrera en la institución que me toca presidir, Once Unidos. Y eso me lleva a recordar lindos momentos, la cancha llena, partidos de la Liga Nacional. Las presencias en el recinto hablan de tu calidad humana, por eso es merecido este reconocimiento. Ahora toca continuar por este camino transitado, porque aún tenés mucho para ofrecerle a Quilmes”.

El Presidente del club, Marcelo Jiménez, expresó: “Todo lo que han dicho de Eduardo es poco. Ahora me toca trabajar con él, y estoy orgulloso de ver lo que él sabe hacer. No sólo está en el básquet sino en las demás disciplinas, acercándolas a la comunidad. Lo que ha sido como basquetbolista, lo está siendo como dirigente. Es una excelente persona”.

El periodista Daniel Macchiaroli, consignó: “Estoy muy emocionado, por lo que se me hace difícil ser objetivo. Lo conozco desde que tenía 13 años, aproximadamente, cuando iba al Industrial y yo era profesor de Electrónica y entrenador de la selección de básquet del colegio. Tuve la suerte de conocer a su familia, de relatarlo muchas veces, de sentir la alegría de verlo con la camiseta argentina. Sin dudas, es muy real y merecido este reconocimiento”.

Su colega, Sebastián Arana, manifestó: “Ya se dijo mucho y hay muy poco para agregar. Es muy justo y merecido este reconocimiento porque Eduardo es uno de los grandes del deporte marplatense. Como Guillermo Vilas, se hizo a sí mismo con esfuerzo y sacrificio enorme, con una constancia y dedicación que es ejemplo para todos. Ha trabajado desde muy chico una enormidad para ser lo que fue. Por eso celebro la repercusión que tuvo esta convocatoria”.

María José Sánchez, reconocida fanática quilmeña, dijo: “No sé si alguien habló como hincha, pero ésa quiero ser yo. Lo que me pasó desde joven era que veía en él a uno de los nuestros, primero en el club, luego en la Selección. Y el orgullo era inconmensurable, nunca me pasó eso con un jugador, sentirme tan representada por saber que sentía los colores igual que yo. Por eso es uno de los jugadores más queridos”.

unnamed (12).jpg

Después de haber recibido el reconocimiento, Dominé expresó: “Estoy muy emocionado porque lo siento como un mimo. Hay muchas personas presentes que me quieren, a las que yo quiero. Está mi familia, sin cuyo apoyo no hubiera podido sostener una trayectoria deportiva que requiere de esfuerzos, que luego se transforman en hábito y se hacen muy placenteros. Agradezco este reconocimiento a una persona y el camino recorrido. Yo siempre me puse metas cortas, para ir superándolas una a una. Así se va construyendo la carrera. Agradezco a todos mis entrenadores, a mis amigos que están acá. Los mejores momentos son cuando uno es chico y construye amistades que perduran. Gracias al periodismo por el respeto a lo largo de toda mi carrera. Y fundamentalmente a mi familia, que es hermosa. Sin ella hubiera sido muy duro transitar el después del retiro. Siempre disfruté los triunfos y padecí las derrotas. Agradezco a los dirigentes la oportunidad de poder trabajar en la institución. Este es un mimo al alma. Lo que quiero transmitir es que con esfuerzo se pueden alcanzar objetivos, siempre acompañado de la constancia. Muchas gracias”.

Fundamentos del reconocimiento

El presente reconocimiento destaca la reconocida trayectoria del Sr. Eduardo Dominé, exbasquetbolista y actual Director Deportivo del Club Atlético Quilmes.

Eduardo Dominé nació en Arrecifes, Provincia de Buenos Aires, el 25 de febrero de 1968. Debutó como basquetbolista profesional en el Club Atlético Quilmes de Mar del Plata, en el año 1986.

Disputó 16 temporadas en la Liga Nacional de Básquet, con 718 partidos en los que marcó un total de 10.146 puntos. En su trayectoria tuvo paso por tres clubes: Quilmes, Obras Sanitarias y Ciclista de Junín.

Como jugador, destacado en el puesto de escolta, fue reconocido por su gran habilidad para lanzamientos de tres puntos. Según datos de la Guía Oficial de la Liga, es el máximo anotador histórico de Quilmes y de Obras en la Liga Nacional de Básquet, con 4.344 y 5.314 puntos respectivamente. También Dominé es el jugador que más triples convirtió tanto en Quilmes como en Obras en la Liga Nacional de Básquet. Hasta el día de la fecha, su marca de 1.945 tiros de tres puntos sólo es superada por los 2.273 que ostenta Leo Gutiérrez.

Vistió la camiseta de la Selección Nacional de Básquetbol y su debut fue en el Sudamericano de Guataringuetá, Brasil, en 1993. Además, participó de otros torneos como el Sudamericano y el Premundial de 1993, Juegos de la Buena Voluntad de 1994 y, el más destacado, el Campeonato Mundial de 1994.

En el año 2007, a sus 38 años, se retiró del básquetbol profesional representando al club Ciclista de Junín. Luego de su retiro, no se desvinculó del deporte y continuó desde otro lugar, ligado a la gestión y al acompañamiento e incluso tuvo un paso en la gestión deportiva con el Hockey del Banco Provincia.

Desde el año 2019 fue convocado por la dirigencia del Club Atlético Quilmes; fue en ese año que asumió la tarea como Director Deportivo del club que lo vio crecer, impulsando todas las disciplinas que allí se practican, coordinando uso de espacios para esas actividades, como así también para el Colegio Secundario y el Instituto Superior del Profesorado de Educación Física.

Además, Eduardo Dominé remarca que su vuelta al club como Director Deportivo intenta inculcar la filosofía deportiva tradicional de la institución, desde el ejemplo y el compromiso.

Trabaja a diario para ampliar la llegada de las prácticas deportivas a los socios y socias del club del que es uno de los grandes ídolos, explotando todos los espacios y todas las herramientas a disposición.

Eduardo Dominé ha manifestado en declaraciones públicas que Quilmes, al igual que los otros clubes grandes de la ciudad como Alvarado, Aldosivi, Peñarol, o Unión son, en definitiva, instituciones barriales, con anclaje social y con deportes profesionales que promueven el nombre de la ciudad en todo el país y en el exterior.

En el marco del centenario del Club Atlético Quilmes, reconocer la tarea de Eduardo Dominé significa distinguir el espíritu formativo y el sentido de pertenencia, no sólo con la institución sino también con la ciudad de Mar del Plata.