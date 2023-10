El conmovedor gesto de un árbitro en el fútbol marplatense

WhatsApp Image 2023-10-17 at 10.53.10.jpeg

En diálogo con Ahora Mar del Plata, el juez contó que “lo dirigí hace un par de fechas, no lo conozco, lo contacté por redes sociales. Me enteré que necesitaba la plata, le pregunté qué le pasó y le dije que el fin de semana próximo cuando fuera designado le iba a donar el 100% de la jornada. Estaría bueno que todos pongamos un granito de arena para hacerlo más fácil. Estamos en una situación difícil, pero como argentinos tenemos que poder.”

WhatsApp Image 2023-10-17 at 11.01.51.jpeg

Además, Debrina, que es padre y submarinista, reconoció que esa acción de donar “lo hago todos los fines de semana, anónimamente, simplemente que les prohíbo a los clubes que lo digan. Es desinteresado. Lo hago para ayudar a los clubes, a los pibes que lo necesitan. Generalmente dono un porcentaje. Pero de este chico me llamó la atención porque necesita mucha plata, por eso lo doné todo. Estamos a su entera disposición”.

Sosa: "No tengo palabras"

“No sabía nada hasta que vi una publicación de Hugo Lazarte, nuestro periodista del club, en donde lo mencionaba por el gesto. Yo estoy muy agradecido con él, no cualquiera siendo arbitro tiene ese gesto” explicó el jugador Joel Sosa en diálogo con Ahora Mar del Plata.

“Me enteré que es algo común que haga este tipo de donaciones a los clubes. Eso me deja en claro la clase de persona que es. No tengo palabras, no lo conozco, pero espero tener la oportunidad y que también sea en una cancha”, afirmó Sosa.

WhatsApp Image 2023-10-17 at 10.59.28.jpeg

Además, pidió espacio para “agradecerle también a toda la gente que me está dando una mano sea como sea, el apoyo lo veo de verdad y que sepan que voy hacer todo lo mejor posible para que su ayuda no sea en vano”.

“Estoy bien. Por suerte los medicamentos que me recetaron hacen que sea mucho más leve, el dolor y la espera a la operación”, detalló quien llegó a Boca en 2018 tras un paso por Aldosivi donde hizo casi todas las Formativas. En el “Xeneize” jugó hasta el 2020 “que se paró por la pandemia y recién volví a jugar en 2022 pero en Almagro Florida”, explicó.

“Las ganas de jugar en Primera me hicieron volver este mismo año a Boca, donde me recibieron 10 puntos, compañeros y cuerpo técnico. Gracias a ellos pude tener mi debut en Primera División”, cerró el pibe.

Para ayudar

Los amigos de Joel Sosa se están encargando de recaudar el dinero. Quienes quieran colaborar pueden enviar al CBU 0000013000032137260349 o al alias 38440960.PREX

FOTO: Rocío Ayala