El crudo testimonio de una futbolista marplatense

La experiencia de Marina Delgado en el Locomotiv de Rusia no fue como ella esperaba. Hoy, después de haber hecho una pausa en su carrera , está en México defendiendo los colores de Atlético San Luis y de a poco va volviendo a disfrutar del fútbol.

La marplatense de 28 años, en una entrevista, relató el duro momento que le tocó vivir y confesó que "hubo un tiempo en el que pedí que no me hablaran de fútbol , para vivir una vida común y corriente. No quería saber nada, no me sentía parte".

La futbolista ex Urquiza y Boca de Mar del Plata fue entrevistada en el programa Localía Femenina, que se emite los martes de 13 a 15 horas por Radio Capital FM 91.3. "Este fue un año difícil en lo personal. Pasaron varias cosas estando muy lejos, en Rusia. Futbolísticamente no me sentí de la mejor manera allá. Poco a poco perdí la motivación y el amor por el fútbol”, aseguró.

"Necesité un momento de pausa para bajarme del barco, y pensar realmente lo que quería. Ahí salió la oportunidad de venirme a México, no esperaba una propuesta y menos del exterior. Chavi Pascual siempre estuvo para que no bajara los brazos", reconoció la exjugadora de UAI Urquiza quien con la Selección Argentina disputó la Copa América del año pasado donde la “Albiceleste” consiguió la clasificación para el Mundial que se está jugando.

"Alenté a la Selección Argentina desde el lugar que me tocó, y estoy muy contenta por el Mundial que hicieron las chicas más allá de los resultados. Les jugaron de igual a igual a equipos difíciles", evaluó sobre el paso del elenco nacional en los partidos ante Italia, Sudáfrica y Suecia.

"Como deportista de alto rendimiento a veces no sabés si lo que estás haciendo vale la pena. Si es suficiente o no. Es un poco difícil mantener la cabeza en frío, ser deportista no es fácil más allá de que hacemos lo que amamos", se sinceró la defensora de 28 años.

Además, analizó las diferencias entre la competencia local y la mexicana: "En comparación al fútbol argentino, la Liga de México está un poco más avanzada. El ritmo es un poco más intenso. Además, en México los equipos son de todo el país, no como en Argentina, que la mayoría son de la Capital".