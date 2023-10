El "Dibu" Martínez ganó el premio al mejor arquero del mundo

Para sorpresa del Dibu, el premio fue entregado por su propio padre. En las gradas, su compañeros argentinos nominados (Messi, Álvarez y Martínez) no ocultaron su sonrisa y aplausos para el arquero.

Asimismo, el “Dibu” quedó en el puesto número 15 en la lista de jugadores nominados al Balón de Oro.

"El gordo me siguió a todos lados desde chico, tenerlo acá me dan ganas de llorar, son muchas emociones", dijo el Dibu al hablar sobre su padre. "Sin mis compañeros de la selección, cuerpo técnico, el Aston Villa, esto no seria posible. Lo importante para mi es ganar en grupo, en familia, esto es un mimo a mi carrera, lo mejor lo gané", agregó.

En la temporada 2022-2023, el marplatense jugó 50 partidos y tuvo 22 vallas invictas. Además, su actuación en el Mundial permitió el título de la selección Argentina con apariciones claves durante los partidos y en la definición por penales.

La justificación de la inclusión de Dibu en el listado de diez candidatos es simple para France Football: “Sin su irreal tapada ante Randal Kolo Muani, en la prórroga de la final del Mundial, Francia habría conquistado una tercera estrella. Fue él quien se la dio a Argentina. Su locura le dio el premio al mejor portero del Mundial”.

Los otros arqueros nominados fueron Yassine Bounou (Bono), Thibaut Courtois, Ederson, Dominik Livakovic, Mike Maignan, André Onana, Aaron Ramsdale, Brice Samba y Marc-André Ter Stegen.