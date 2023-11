El "Dibu" Martínez y una frase que ilusionó a los hinchas de Boca

En los últimos partidos de la Selección nacional en el estadio de Boca Juniors en las eliminatorias hacia Qatar, el "Dibu" no pudo estar presente ya que debía cumplir dos fechas de suspensión por el escándalo ocurrido en el duelo entre Brasil y Argentina en 2021.

Aquel partido fue un 3 a 0 ante Venezuela. El titular aquella noche fue Franco Armani, mientras que en el banco de suplentes estuvieron Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Desde ese momento, Argentina no volvió a jugar en la Bombonera por lo que el Dibu no pudo tener su debut en el mítico estadio. "Es hermoso. Cuando me enteré que jugábamos ahí era algo especial porque nunca jugué con el público de Argentina ahí, así que para mí es como jugar mi primer partido en la Selección", señaló.

Con respecto al próximo rival, el arquero indicó: "En Uruguay siempre son jodidos, duros, tienen un gran técnico ahora, pero nos enfocamos en nosotros. Si jugamos como lo hacemos siempre, con esa alma y ese juego, creo que las cosas nos van a salir muy bien".

"Con el hambre de dar todo en cada pelota, con el juego que quiera el entrenador, como él lo plantee. Juegue quien juegue, si hay que tirarse de cabeza se va a tirar de cabeza y cuando hay que jugar lo hacemos muy bien, así que tenemos que ir con esa cabeza y nos va a ir bien", agregó.