El fútbol femenino marplatense coronó a sus campeonas anuales

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Futbol Quilmes Mdp (@futbolquilmesmdp)

En Primera, el campeón fue San José tras superar por 3 a 2 a Urquiza, con dos goles de la miramarense Giuliana Moyano y uno de Jimena Fasinato. El “Sanjo”, ganador en la primera parte del año, se aseguró su lugar en la Copa Federal 2024 y participará por tercera temporada consecutiva. En Quinta División, Quilmes superó en la final anual a San José por 4 a 0 y levantó la copa.

En las Formativas dominó Aldosivi, ya que en Sub 10 y en Sub 14 se quedó con los dos torneos del año, mientras que en su categoría Sub 16 superó en la final anual por 5 a 1 a Kimberley. En Sub 12, mientras tanto, Alvarado se coronó campeón al superar a las "Tiburonas" por 3 a 2 en el clásico.

FOTO: Cristian Zambrano.