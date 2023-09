El HCD reconoció a la atleta Juliana González, múltiple campeona nacional e internacional de Stand Up Paddle

El acto se desarrolló a instancias del concejal Daniel Núñez (UCR) y participaron otros ediles, familiares y amigas de la atleta que es marplatense y se formó y entrena en esta ciudad.

Como autor del proyecto, Núñez destacó este reconocimiento a "una persona que ha aprendido a enfrentar la inmensidad del mar, pasando la rompiente, enfrentando los miedos, superándose y ganando con orgullo una seguridad única e intransferible".

En tal sentido remarcó el crecimiento que esta disciplina ha tenido en la ciudad como práctica recreativa pero también a nivel competición, donde González se convirtió pronto en una de las principales exponentes no solo del país sino del continente.

"En ello mucho tiene que Juliana y otras tantas personas como ellas, las pioneras", dijeron sobre esta distinción que intenta realzar "la trayectoria y a la inspiración que, como modelo, ha impulsado ella y sus compañeros, ayudándonos a conocer, a respetar y a querer el mar que nos rodea. Como marplatense, es un orgullo haber impulsado este acto de reconocimiento a quien también ayuda a caminar a la escuela de SUP de jóvenes de hogares convivenciales”.

Juliana González agradeció esta distinción y expresó: “Estoy muy, muy emocionada, se me borró lo que tenía que decir, de los nervios. Muchas gracias por este reconocimiento. Quiero destacar a quienes son parte de todo este trayecto, a mi familia, mis amigos, a los chicos de la escuela de SUP, a la Asociación de Surf, al club Náutico, a quienes me impulsaron, me hicieron crecer, me permitieron elaborar y presentar proyectos de gestión, a todos muchas gracias”.

González es una atleta marplatense, formada deportivamente en nuestra ciudad y que cuenta con más de 10 años de trayectoria representando a Mar del Plata y al país en la disciplina acuática Stand Up Paddle (SUP). Ha participado en reconocidas competencias a nivel nacional e internacional con un desempeño admirable y cuenta con el título de séptuple Campeona Argentina SUP Race, habiendo resultado ganadora de la competencia en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021.

También se destacó en el año 2015 por su participación en el 12° Mundial de SUP que se llevó a cabo en Sayulita, México y en el año 2016 se hizo con el título de Campeona Panamericana, al mismo tiempo que quedaba en el top 10 del Campeonato Mundial de SUP de Fiyi.

Juliana González en el año 2017 cosechó logros quedando en el Top 20 del Campeonato Mundial de SUP y Paddleboarding ISA de Dinamarca, al tiempo que obtuvo el 4° lugar en el Campeonato Panamericano de SUP. En el año 2018 es becada por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) situación que se mantiene hasta la actualidad y obtiene el 5° lugar en el Campeonato Panamericano de dicho año.

En el 2019 Juliana González clasificó para los Juegos Panamericanos de Lima, donde obtiene el 5° puesto, al tiempo que se destaca en el Mundial SUP ISA de El Salvador (8°), Santa Cruz Paddle Fest (3°) y en los Juegos Deportivos ODESUR de Playa, Rosario (Medalla de Plata).

Juliana González recientemente ha obtenido la Medalla de Oro en la competencia Panamerican Surfing Games 2023, celebrado en Santa Catalina, Panamá y ese resultado le permitió la clasificación al Panamericano 2023 en el que se competirá en las modalidades de Tabla Corta (Shortboard), Tabla Larga (Longboard), Stand Up Paddle Surf y carrera técnica 6K.