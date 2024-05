El marplatense Horacio Zeballos se convirtió en número 1 del mundo en dobles

Fue verdaderamente un enfrentamiento para el infarto el que le ganaron al monegasco Nys (33 años, ubicado en el 19° del mundo) y el polaco Zielinski (27 años, 18°). Tras ceder el primer parcial ajustadamente con un quiebre en contra en el game definitorio, dieron una muestra de carácter en el siguiente para forzar el match tie break.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/batataclercfan/status/1786068880189804847&partner=&hide_thread=false HORACIO ZEBALLOS Y MARCEL GRANOLLERS SON LOS MEJORES DOBLISTAS DEL MUNDO pic.twitter.com/CweZpT0YDp — emiliano (@batataclercfan) May 2, 2024

Ese tramo del duelo fue verdaderamente angustiante. Debían llegar a los diez puntos ganados con diferencia de dos, pero todo se extendió más de la cuenta a punto tal que este gran tie break duró media hora, casi lo mismo que los dos primeros sets disputados. Hasta llegar al 16-14, debieron levantar cuatro match points en contra y desperdiciaron dos bolas de partido antes de firmar la victoria.

Más allá de este éxito en el ranking, el camino para el argentino y el español continúa: disputarán la semifinal contra el uruguayo Ariel Behar (39°) y el checo Adam Pavlásek (40°). Del otro lado del cuadro, el finalista saldrá de vencedor del choque entre el dúo de Sebastian Korda y Jordan Thompson vs. el de Jamie Murray y Michael Venus.

Sólo tres argentinos estuvieron en el número 1 del ranking de tenis: Paola Suárez, Gisela Dulko (dobles ambas) y Gustavo Fernández (tenis adaptado con silla de ruedas). En esta selecta lista, no figura el nombre de Guillermo Vilas. Su sola mención genera una controversia inmediata porque se realizó un pedido de revisión años atrás para que le otorguen ese rótulo en dos períodos: a fines de 1975 y a principios de 1976. Esta solicitud se dio después de que el periodista e historiador de tenis, Eduardo Puppo, haya encontrado discordancias en las estadísticas. En mayo de 2015, el británico Chris Kermode, titular de la ATP, rechazó la solicitud y argumentó en diálogo con The New York Times que “es imposible reescribir la historia”.

Horacio Zeballos siempre se destacó por ser un doblista de ley y las estadísticas así lo marcan con tan solo una final ganada sobre dos disputadas en singles (Viña del Mar 2013), mientras que con un ladero ha levantado 20 títulos, entre los que se destacan seis Masters 1000, cinco de ellos logrados con la compañía del español Marcel Granollers. Ambos ganaron en Madrid en 2021. Todos esos pergaminos lo llevaron a disputar la Copa Davis con la selección argentina.

En toda su carrera, el argentino contabiliza 342 victorias y 208 derrotas en dobles. Según manifiesta la ATP en su página oficial, se hizo acreedor de premios económicos por una cifra superior a los USD 7.870.000. Hasta Madrid, su mejor ranking era la tercera colocación. En lo que va de 2024, aún no ganó trofeos, pero alcanzó las finales del ATP 250 de Auckland, Argentina Open y el Masters de Indian Wells junto a Granollers.

Ingresó a un selecto grupo

Horacio Zeballos se convirtió en el segundo argentino en alcanzar la cima del ranking masculino, luego de que Gustavo Fernández lo lograra en tenis adaptado en 2017.

En lo que respecta a la rama femenina, Paola Suárez llegó al número 1 de dobles en 2002 junto a la española Virginia Ruano, mientras que Gisela Dulko hizo lo propio en 2010, cuando formaba dupla con la italiana Flavia Pennetta.

A estos casos se podría sumar el de la mayor gloria del tenis argentino, Guillermo Vilas, que lleva décadas en disputa con la ATP por no reconocerlo como número 1 del mundo durante algunas semanas de los años1975 y 1976.