El marplatense Luca Vildoza hizo historia: campeón de la Euroliga con el Panathinaikos

Junto al Panathinaikos de Grecia, el marplatense Luca Vildoza se metió en la historia grande del básquet argentino al coronarse campeón de la Euroliga luego de superar 95-80 en la final al Real Madrid de Facundo Campazzo, que no pudo lograr el “bi”.

El equipo griego obtuvo su séptimo título, lo que le consolida como el tercer club más laureado por detrás del propio Real Madrid (11) y del CSKA de Moscú (8).

Vildoza se mostró emocionado tras ganar la Euroliga en la final disputada en Berlín frente al Real Madrid y dijo estar orgulloso de ser campeón de Europa, algo que no se lo "quita nadie".

"Voy a decir lo mismo que dije cuando ganamos la ACB, somos campeones, la puta madre y eso no me lo quita nadie", dijo el base que además se acordó de sus padres "que no pudieron estar" ahí.

El surgido y formado en el club Quilmes disputó 13 minutos y 16 segundos en la final jugada en el Uber Arena de Berlín, en los que anotó tres puntos y capturó un rebote.