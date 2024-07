El primer seleccionado de Rugby Seven para Síndrome de Down dio su primer paso en Mar del Plata

La Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) avanzó hacia la formación del primer equipo nacional de rugby seven exclusivo para atletas con síndrome de Down, una propuesta que dio sus primeros pasos en Mar del Plata.

El armado del seleccionado tuvo como paso previo un campus en el que compartieron los aspirantes a ser parte de esta formación que llega luego de un trabajo con referentes del deporte, para poder crear el reglamento y presentar las medidas adaptadas de las canchas.

Los gestores de esta iniciativa sostienen que representa "una oportunidad única para los atletas2, sino que también marca el inicio de la conformación de este seleccionado argentino. Norman aseguró que "se trata de romper la barrera porque no son chicos de cristal sino como cualquier otro que van a un club y compiten".

De aquí en más, con presencia y participación de rugbiers de todo el país, se busca fomentar, promover y difundir el desarrollo de esta modalidad deportiva tanto a nivel nacional como internacional.

El rugby seven para atletas con síndrome de Down ganó reconocimiento mundial desde su primera aparición como deporte de exhibición en el evento Americano Tri21, en marzo de 2023. Este evento, organizado por la FADASD y avalado por la SUDS (Sports Union for Athletes with Down Syndrome), fue un engranaje clave en la promoción de la inclusión y el deporte adaptado.

El coordinador de FADASD, Jonatán Laspina, aseguró que "es un desafío muy grande para la federación, conformar la primera selección de Rugby Seven del mundo para atletas con Síndrome de Down y esperamos que se unan todas las naciones a esta modalidad exclusiva. Además, se llevó a cabo un trabajo de adaptación de la cancha y el reglamento.”

La Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) se dedica a la promoción y desarrollo de actividades deportivas inclusivas, ofreciendo oportunidades para que los atletas con síndrome de Down puedan participar y destacarse en el ámbito deportivo tanto a nivel nacional como internacional. @fadasd_ok