El sticker de WhatsApp que usan los jugadores de la Selección y generó el enojo de Lionel Messi

Los s ticker de WhatsApp y las bromas están a la orden del día, y los jugadores de la Selección Argentina no están exentos. Tal es el caso de que Rodrigo de Paul , confesó cuál fue la reacción de Lionel Messi cuando, en el grupo de WhatsApp que tiene la Selección Argentina , los jugadores comenzaron a enviar uno en especial que molestó al capitán.

Se trata de la celebrada frase que expresó Lionel Messi cuando. tras el partido contra Países Bajos, en la zona de prensa, se exaltó ante el cruce de Wout Weghorst. “¿Qué mirá?, bobo. Andá pa’llá” , fue la frase que dijo el capitán de la Selección, en un más que evidente enojo que no pudo contener.

QUÉ DIJO LIONEL MESSI POR LOS STICKERS DE WHATSAPP

En la entrevista que dio Rodrigo de Paul a TyC Sports, reveló que no fue del agrado de Lionel Messi que se usara su sticker en el chat grupal de los jugadores de la Selección Argentina. “Somos medio boludones, nos mandamos, nos reímos”, comenzó contando el novio de Tini Stoessel.

Entonces, al ser consultado por la famosa frase de Messi, que hasta se convirtió en remeras y muchos otros accesorios, de Paul se sinceró: “No lo gastamos tanto porque sabemos que a él no le gusta verse así”, admitió.

“Pero, obviamente, que se lo dijimos, que hay stickers que mandamos al grupo de WhatsApp ”, reveló acerca del intercambio que tienen los jugadores de la Selección, que se convirtieron en amigos, además de campeones del mundo.

En cuanto a la relación del futbolista con el mejor jugador del fútbol, en la cancha, contó: “El enano es el que me cuida a mí, me baja, me dice ‘vení acá, ponete así’. Yo estoy cerca de verdad porque lo quiero, lo siento mi amigo, hablamos un montón”, confesó.

“Me demuestra todo el tiempo cariño. Ayer era su gala y al mediodía me habló y me preguntó si estaba mejor de la pierna”, cerró de Paul.