El video de la AFA para festejar la conquista de la Copa América

En estas horas, todo es fiesta para la selección argentina de fútbol: encadenó su cuarto título seguido, si se consideran la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024, luego del triunfo en la final sobre Colombia por 1 a 0. Para celebrar el nuevo logro, la cuenta oficial de la AFA (@Argentina) posteó un video en donde se recopilan los cuatro trofeos al ritmo del tema “I know you want me” (ella quiere su rumba), un hit de Pitbull lanzado en 2008 por Sony Music.