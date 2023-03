Empiezan a entrenar los preseleccionados Sub14 y Sub 16 de hockey

Las jugadoras de los preseleccionados Sub 14 y Sub 16 de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey retornarán a la actividad el lunes en el Estadio Panamericano del Parque Municipal de Deportes.

En primer turno lo harán las Sub 14 dirigidas por Fernanda López Silva , que entrenarán entre las 16 y 17.30. A continuación, será el momento del grupo Sub 16 que estará a cargo de Valentín Abal y Julia Remón.

En ambos casos se hizo una convocatoria inicial y luego habrá una segunda y tercera citaciones donde se comenzará a ampliar el grupo de trabajo.

Las jugadoras convocadas

Sub 16: Magdalena Raggio (Del Valle), Guadalupe Tobajas (CUDS), Dolores Segovia (Banco Provincia), Juana Caracotche Picone (Sporting), Lola Mutti (Mar del Plata Club), Nina Malvassi (Sporting), Brisa García (Sporting), Catalina Tapia (Mar del Plata Club), Juana Zabaljauregui (Trinity), Josefina Grimaldi (Trinity), Martina Elia (Once Unidos), Clara Cigara (Unión del Sur), Emma Cristalli (Sporting), Agustina Bellemur Gotz (Sporting), Mora Benedetti (Mar del Plata Club), Isabella Escobar (Sporting), Federica Galli (Sporting), Delfina Grandinetti (IAE Club), Giuliana Gueli (Once Unidos), Roberta Juárez (Sporting), Delfina Martínez (Mar del Plata Club), Rosario Mendiburu (Sporting), Sofía Moles (IAE Club), Kiara Núñez (Universitario), Charo Piñero (Unión del Sur), Valentina Quipildor (Mar del Plata Club), Maite Tabares (Del Valle), Giuliana Vedova (Mar del Plata Club), Valentina Pili (Comercial), Francisca Silberberg (IAE Club), Umma Lotero (Unión del Sur) y Victoria San Martín (Náutico).

Sub 14: Josefina Blanco (Campo de Pato, Balcarce), Anita Weingast (Campo de Pato, Balcarce), Rosario Cánepa (Campo de Pato, Balcarce), Justina Acevedo (Campo de Pato, Balcarce), Milagros Bonora (Comercial), Renata Fagundez (Trinity), Delfina López (Trinity), Trinidad Villén (Trinity), Tiziana Allison (Trinity), Valentina Escalada (Trinity), Candela Loyza (Sporting), Delfina Grandinetti (IAE Club), Catalina Estevez (IAE Club), Mora Juárez Castro (Universitario), Isabela Aceste (Unión del Sur), Guadalupe García (Unión del Sur), Renata Monzón (Unión del Sur), Luisana Mateos (Unión del Sur), Camila Gómez Sliva (IDRA), Joaquina García Muñoz (IDRA), Carola Chacón (Mar del Plata Club), Camila Sivile (Mar del Plata Club), Josefina Saforcada (Mar del Plata Club), Valentina Aguilar (Mar del Plata Club), Vera Fernández (Mar del Plata Club), Emilia Tripano (Del Valle), Alais Iriberry (Banco Provincia), Camila Veneciano (Banco Provincia), Julieta Bobbone (Banco Provincia), Valentina Coronel (Banco Provincia), Eva Salanouve (Sporting), Catalina Blanco (Sporting), Pilar Zanardi (Sporting) y Oihana Garay (Once Unidos).