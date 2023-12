Franco Radziunas campeón argentino de surf: una historia con herencia familiar

LEYENDA Messi fue nominado a los premios The Best: competirá con Haaland y Mbappé

Esta edición, la número 20° de la historia, se hizo esperar por meses. Estaba pautada para mayo, pero el aguante durante 45 días no alcanzó para que se produjeran las mejores condiciones para correr el famoso torneo de olas grandes que tiene el país. Nunca entró el swell en los acantilados del sur marplatense y entonces se postergó para noviembre y diciembre. Esperaron otros 45 días, pero la falta de la mejor condición que lo hace el campeonato argentino top hizo que se trasladara a otra playa, por el compromiso del organizador por hacer la fecha y terminar con el circuito nacional que organiza con Asociación Argentina. Con el apoyo de Ford, el balneario Honu Beach recibió a los mejores surfistas para coronar un año muy especial que tuvo, además, muy interesantes resultados de surfistas argentinos en el ámbito internacional. Y fue una fiesta, una vez más, con olas de menor a mayor que terminaron coronando a los ganadores.

“Ya me había demostrado a mí mismo que podía ganarles a los mejores y ahora pude concretarlo con el torneo. Era algo pendiente… Ser campeón argentino siempre ha sido un objetivo, pero en otros años no había podido estar en varias etapas del circuito, por estar en torneos internacionales. En esta ocasión se me dieron las fechas. El poder ganar tres de las primeras cuatro me dio mucha tranquilidad y por suerte pude cerrarlo. Se siente increíble ser campeón”, admite Franco, parte de la nueva armada del surf nacional que, por caso, incluye a Juan Cruz Ruggiero -fue subcampeón de La Paloma luego de haber ganado las últimas dos ediciones-, Nazareno Pereyra -subcampeón nacional con 3050 puntos- y Thiago Passeri, quien volvió de ser campeón latino U14 en El Salvador y llegó hasta semifinales en Honu, luego de eliminar al experimentado Lele Usuna, el más ganador de este torneo en la historia.

Papá Luis cuenta que Franco tuvo una fuerte conexión con el agua desde muy chico y que a los cinco años ya se paraba solo en la tabla. “Mi viejo nunca me presionó, sólo me presentó el deporte y rápidamente me cautivó. Recuerdo mucho un día, yo tendría 9 años y cuando agarré una gran ola en la playa del Yatch, tuve una sensación muy especial. Fue como estar en Disney. Ahí sentí la desesperación por volver a vivir esa sensación. También se convirtió en un plan habitual con él. En vez de jugar en casa, nos íbamos a surfear. Algo que se ha extendido a toda la familia”, cuenta el nuevo rey nacional.

Franco no pudo ser campeón en formativas, pero llegar a la final del Quiksilver La Paloma 2020, la parada más brava del tour, y al toque ganar su primera etapa, le permitieron hacer un click. “Había perdido varias finales y fue como sacarme una espina”, comenta. Desde ese día su crecimiento fue impactante, en el agua y en su físico, sobre todo en el 2022. “Adquirí madurez en el mar, en la toma de decisiones y me ayudó mucho haber viajado mucho, haber competido con buenos resultados y surfeado otro tipo de olas. Además, mantuve mi trabajo, el día a día. Todo esto me hace sentir más tranquilo, menos nervioso, y que le puedo ganar a cualquiera”, explica.

Martín Passeri es el más ganador de la historia nacional, con seis títulos, y una voz autorizada porque, además, el entrenador de Franco. “Hoy es el mejor surfista argentino, el que más ha crecido y el que trabaja de una forma ordenada. Hay varias cosas que lo hacen especial. Primero, su enfoque. Se desmotiva poco cuando las cosas no se le dan. Cuando no tuvo los resultados esperados, como no ser campeón junior, le siguió dando. No se saltea ningún entrenamiento físico ni pone excusas cuando las cosas no se dan. Es un ejemplo porque es saludable, coherente y disciplinado. Mentalmente es muy fuerte, tiene un entorno familiar que lo potencia y además es un chico al que le gusta tomar riesgos en el agua. Viene en su ADN. Todas estas características intangibles potencian su talento”, analiza quien cree que su crecimiento tiene que ver con varias cosas. “La consolidación física, su mayor madurez en la toma de decisiones en el mar y lo bien que le hicieron los viajes. Todavía no tocó su techo, ni cerca. Tranquilamente puede ser un surfista de elite”, completa Passeri.

En este 2023 Franco tenía el objetivo de poder ser campeón y, a la vez, dar un salto a nivel internacional, algo que también siente que alcanzó. “Competí por el camino olímpico, dejando un poco de lado lo que a principio de año pensé que iba a ser mi foco principal, los torneos QS de la World Surfing League. Pude hacer varios buenos campeonatos y terminé clasificando a los Panamericanos de Santiago. No logré el cupo a París 2024, pero la experiencia siempre suma y hay que crecer en base a eso”, informa Radziunas, que ya empieza a mirar de reojo el 2024. “Los objetivos son hacer una buena pretemporada, viajar a Hawaii a fin de enero para prepararme en aquellas olas durante un mes y después enfocarme en las competiciones regionales para buscar las clasificaciones a los Challenger Series”, completa. El campeón argentino ya prepara el nuevo paso en su ascendente carrera.