Fuerte descargo de una futbolista de la Selección acusada de Anti Messi

yamila insta.jpg

La misionera, exjugadora de Boca, fue acusada de "Anti Messi" por llevar en su piel a quien fue hace algunos años era considerado como un "enemigo" para los fanáticos de la Pulga, sobre todo en tiempos de rivalidad entre Barcelona y Real Madrid.

yamila frabigol.jpg

"Por favor basta, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy 'Anti Messi'? Dejen de decir cosas que yo no dije porque la verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste?", comenzó publicando en su cuenta de Instagram.

"Jamás dije que soy 'Anti Messi', jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi ídolo y mi inspiración es CR7 no quiere decir que odie a Messi. Sino que a mí (a todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido). Me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema?", remarcó la vigente goleadora de la Copa América.

"No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene aprecio, sus preferencias, y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele", concluyó.