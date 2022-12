Fuertes acusaciones de jugadores portugueses contra el árbitro argentino Facundo Tello

"No nos pueden poner un árbitro argentino, es inaceptable que arbitre el partido. Fueron 90 minutos en los que siempre quisieron detener nuestro juego con faltas pequeñas, el árbitro no dio una tarjeta amarilla, no me llamó la atención... Así fue el partido", se quejó Pepe en diálogo con la prensa en la zona mixta.

Sin embargo, Facundo Tello tuvo un gran partido y expulsó al marroquí Walid Cheddira tras una dura falta cuando iban 47 minutos del segundo tiempo. Además, adicionó ocho minutos en el final.

Bruno Fernandes, fue otro jugador portugués que disparó contra Tello: "Sabíamos que jugábamos contra 12", dijo el volante, y lo acusó de ser "uno más" de Marruecos, en línea con las declaraciones de sus compañeros tras la dura eliminación del Mundial de Qatar en cuartos de final.

"Sabíamos que jugábamos contra 12, sabíamos el tipo de árbitro que nos iba a tocar. Se perdieron muchos minutos, al menos el tiempo de adición debió ser de 15 a 20 minutos", criticó Fernandes.