Fútbol Femenino: aclaraciones y confirmaciones por parte de la Liga Marplatense

"Yo siempre voy a apoyar a las jugadoras porque fui una de ellas, pero acá el problema fue que no les llegó la información completa sobre cómo se va a jugar este año ", apuntó la coordinadora de San José no bien finalizó el encuentro. "Las jugadoras y cuerpos técnicos tienen que exigirles a sus clubes que se preocupen por el femenino y comuniquen lo que ocurre dentro de la Liga para poder planificar y trabajar con tranquilidad", agregó.

Con el objetivo de mejorar esa cadena informativa, Fernández se contactó directamente para concretar esta reunión y poder aclarar el panorama ya que la Liga había confirmado que el certamen femenino tiene fecha de inicio para el próximo 9 de abril. "Me pone muy contenta que piensen en mi para cumplir con este rol porque significa que ven el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo", sostuvo la directora técnica del "Rojinegro".

A su vez, en la casa madre también quedaron buenas sensaciones tras la reunión que sirvió para allanar el camino y aguardar por el inicio de una nueva temporada oficial de las seis categorías femeninas que estarán distribuidas en cuatro centrales y dos predécimas. Es decir, en cancha de 11 jugarán la Primera, Quinta, Sub 16 y Sub 14. Por otro lado, en cancha de 9 lo harán las Sub 12 y Sub 10. Esto significa que se agrega una división con respecto al año pasado con la finalidad de cumplir con un proceso paulatino establecido para alcanzar todas las divisionales tal como sucede en el fútbol formativo masculino.