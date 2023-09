General Pueyrredon acumula 53 medallas en los Juegos Bonaerenses 2023

imagen.png

Las medallas de oro fueron para: Valentina Silva - atletismo sub 16 800 mts.; Rámon Noguera Colman - boccia sub 18 libre BC2; Pablo Abruza - boccia +19 libre BC2; Lucas Lobos - natación PCD sub 14 25 mts. espalda S4; Mariano Gómez - Lucha Libre sub 14 50 a 60 kg; Débora Gómez - Lucha Libre sub 14 69 a 65 kg;

Las cinco de plata:Yannik Manno - natación PCD sub 16 25 mts espalda S4; Ricardo Bernal / Sara Cadavieco - Tejo A mixto; Teresa Medina / Celia Mercado Tejo A femenino; Alfredo Corzo / Jose Cattaneo - Tejo A masculino; Tobías Saisi - Tenis de mesa sub 18; Roberto Samulac / Jorge Castro - Tejo B masculino; Tomás Constantini - Tenis de mesa universitario.

Mientras que las de bronce fueron para: Gabriel Novoa - Natación Trasplantados +40; Lucas Folgado - tenis universitario single; Fernando Corinaldesi - boccia +19 BC1; Gabriel Ursini / Lucas Piquin - tenis sub 16 dobles; Nazarena Berganaschi - atletismo sub 16 100 mts; Francisco Larroquet - tenis sub14 single; Dante Santos - lucha libre sub 14 60 a 70 k

Las 22 medallas doradas las completan en la disciplina de acuatlón donde Tiago Muñoz y Agustina Martínez en sub 18 y en sub 14 Federica Carletto. Además El equipo de posta 5x80 mts en atletismo PCD intelectual. Brisa Rodríguez - atletismo sub 16 2000 mts; Inti Mantz - natación PCD sub 14 25 mts. libre S14; Avril Torres - atletismo PCD sub 15 visual 100 mts; Joaquín Valentinuzzi - atletismo PCD16+ visual 11 salto en largo; Sasha Calderón - atletismo PCD +16 visual lanzamiento de bala; Miqueas Juárez atletismo PCD +16 paralisis cerebral 37 100 mts; Sol Mora patín artístico sub 16 tercera B; Julieta Estigarribia - natación PCD sub 16 25 mts libres S15; Joaquín Valentinuzzi - atletismo PCD +16 visual salto en largo; Bautista Hollman - natación PCD 25 mts. S6; Victoria Sorrondegui - patín carrera sub 13 escuela formativa; Ornella Muñoz - atletismo PCD +16 motor 100 mts; Santiago Lareu - judo sub 14 -40 kilos.

Más de la jornada de hoy

En la cuarta jornada hubo más actividad de los deportistas de General Pueyrredon:

Fútbol 5: las chicas sub 16 cayeron por 5-1 ante Laprida, en la semifinal, y en el partido por la medalla de bronce perdieron por 2-1 ante Pilar y finalizaron 4tas.

Natación: Gabriel Novoa logró la medalla de bronce en +40 transplatandos, tras lograr un tiempo de 35”26.

Tejo: las cuatro duplas que llegaron hasta la final se quedaron con la medalla plata:l Alfredo Corzo / José Cattaneo (A libre) perdieron 15-9 ante Las Flores; Teresa Medina / Celia Mercado (A) 10-15 ante San Miguel; Ricardo Bernal / Sara Cadivieco (A mixto) 10 -15 ante General Alvear; Roberto Samulac / Jorge Castro (B) 10-15 ante Tres de Febrero.

Boccia: Ramón Noguera (sub 18 BC2) venció 9-0 a Uriel Fernández de Florencio Varela y se quedó con la medalla dorada; Fernando Corinaldesi (+19 BC1) ganó 9-1 a Facundo Santos de La Plata y logró la presea de bronce; Pablo Abruza(+19 BC2) superó por 4-1 a Cristian Vilche de Pergamino y se subió a lo más alto del podio.

Tenis de Mesa: Tomás Costantini (universitario) cayó por 3-0 (1/11,4/11,5/11) ante Rodrigo Bayona de Moreno; Tobías Saisi en la semifinal venció por 3-1(11/4, 9/11, 11/8 y 11/6) a Esteban Delvechio de Mercedes y en la final perdió por 3-1 (9/11,10/12,11/7y 8/11) a Matías Sclar de La Matanza y logró la medalla de plata.

Padel: las sub 18 Sofía Vallejos / Sofía Alioto vencieron por doble 6/1 a Drusila Andrés / Sol Barbagelata de Salliquelo en las semifinales, el martes a las 10 hs en Padle Academia jugarán por la medalla de oro ante Pergamino; Ariel Angelini / Lautaro Torrente (sub 18) disputarán la final ante San Nicolás en Padle Academia el martes a las 10 hs, tras vencer en la semifinal a López / Herrera de Junín, por 2-1 (3/6, 6/2 y 7/6).

Fútbol 11: el equipo sub 16 escolar abierta vencieron en las semifinales por 3-1 Tres Lomas, el martes a las 11:30 hs jugarán ante Azul por la medalla de oro en River Plate.

Beachvoley: Iara Faramiñan / Josefina Sosa (sub 18) ganaron por 2-0 (21/14,21/12)en la semifinal a Álvarez/Insarrualde de Baradero, el martes a las 10:15 en Varese jugarán la final ante enito Juárez; Iara Denappole / Belén Enriquez (universitario) vencieron por 2-0 (21/10,21/10) en la semifinal a Emma / Pérez de Las Flores, el martes a las 10:15 en Varese disputarán la final ante Tigre.

Skate: En la final de sub 18, Jhano Yosha’Oh finalizó 6º y Marina Berro Borja 4º.

Tenis: Francisco Larroquet (sub 14) cayó por 2-0 (7/6 y 6/1) ante Matheo Cicco de La Matanza y se quedó con la medalla de bronce; la dupla sub 14 Tomás Insanti / Matías Iriart vencieron por 2-1 (6/2, 4/6 y 10/5) a Vena / Godoy de Azul en la semifinal, el martes a las 9 hs buscarán la medalla de oro ante San Miguel en el Club Náutico; la dupla Gabriel Ursini / Lucas Piquin (sub 16) cayeron por 2-1 (6/3, 1/6 y 3/10) ante Andrés/Gómez de San Isidro, y se quedaron con la medalla de bronce; Lucía Sánchez (sub 16) venció a Vera Belikov de Vicente López por doble 6/1, el martes a las 11 hs jugará la final ante Sofía Juanolo de Olavarría; Lucas Folgado (universitario) perdió por 6/4 y 6/0 ante Tomás González de Pehuajo y se quedó con la medalla de bronce; Ámbar Rondanina (sub 18) venció 2-1 (7/6,3/6,10/7) a Agustina Cateura de Lomas de Zamora, el martes en el Club Náutico a las 11:30 hs disputará la final ante Tigre.

Hockey: las sub 18 cayeron por 2-0 ante Hurlingham y jugarán el martes a las 10:30 en Banco Provincia por la medalla de bronce, ante Pergamino.