Hinchas de Aldosivi y Alvarado harán banderazos: ¿Cuándo y dónde serán?

Ellos y ellas no hacen los goles, no entrenan y no defienden: no juegan dentro de la cancha. Pero sí lo hacen afuera, y en la vuelta del clásico, tras 27 años sin jugarse, los hinchas de Aldosivi y Alvarado tendrán un papel preponderante. Por eso, desde ambos lados organizaron banderazos de apoyo a sus planteles.