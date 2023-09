Juegos Evita: deportistas marplatenses consiguieron 18 medallas en el segundo día de competencia

En Natación PCD fueron 6 medallas de oro para: 25 Libres Masculino Sub 14 S14 Inti Mantz Niyen, 25 Libres Masculino Sub 14 S12 Bautista Beredo, 25 Espalda Masculino Sub 14 S12 Bautista Beredo, 25 Espalda Masculino Sub 16 S11 Cristian Díaz, 25 Libres Masculino Sub 16 S6 Bautista Hollman, 25 Espalda Masculino Sub 16 S6 Bautista Hollman.