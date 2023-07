La alegría de Macarena: "Sentí un desahogo porque el partido estaba muy trabado"

“El centro lo tiró Julieta Nielsen , la vi venir justo, el centro fue perfecto, tuve la sensación de ir a buscarla y como tenía marca traté de anticipar, por suerte se me dio. Me quedó justo. Sentí un desahogo y una alegría porque el partido estaba muy trabado . Haber hecho ese gol en ese momento, a los 92, fue demasiada emoción . Estaba mi familia y lo fui a festejar con ellos”, explicó “Maki” en diálogo con Ahora Mar del Plata .

Sobre el transcurso de Aldosivi en la Primera C de AFA, la delantera comentó que “el proceso está siendo muy lindo, muy trabajado por el cuerpo técnico, es terrible lo que están laburando para que se den las cosas. Esto es de todos, nosotras entrenamos duro y tratamos de hacer lo que ellos nos dicen para lograr lo mejor. Hace mucho que queríamos esto y luchamos por tener esta oportunidad”.

aldosivi maki.jpg

Como varias, Azurmendi estudia y trabaja además de jugar al fútbol. Sobre esta situación, detalló que “la organización de mi rutina fue complicada, tengo los horarios muy limitados por el estudio y el trabajo. Estudio profesorado de nivel inicial a la mañana y a la tarde estoy en un almacén. Por suerte mis compañeras y el cuerpo técnico respetan mis tiempos, entienden mi situación y se hace más fácil acomodarme. Hay una competencia super sana, todas queremos estar y es un grupo grande de jugadoras muy buenas y muy humanas. Por suerte pude ganarme ese lugarcito”.

En 2021, Azurmendi estuvo en Buenos Aires jugando unos meses en Platense, equipo de Primera División. De aquella experiencia, que terminó debido a que el club no le brindaba facilidades para poder vivir del fútbol, Maki relató que “después de lo que pasó en Platense, disfruto el fútbol de otra manera, cuando fui allá fue distinto, tenía mucha presión, estaba la pandemia. Fue lindo, no me arrepiento, pero fue duro, la competencia es otra. Me ayudó. Volví, fui campeona con Urquiza que es algo que quería porque salí de ahí y al "Chueco" (Acosta) le tengo un cariño especial”.

“Ahora disfruto, antes me metía más presión. Con la experiencia que tengo, sé que disfrutando las cosas se dan mucho mejor. Estoy muy feliz por este momento”, analizó en el cierre.

Lo que viene

El próximo paso para Aldosivi será medirse con Deportivo Laferrere, en un duelo a partido único que se jugará en el predio del elenco marplatense este sábado a las 19 horas.

El rival quedó segundo en la Zona A, debajo de Unión de Santa Fe, con 21 puntos y sin derrotas: 6 ganados y 3 perdidos. En cuartos de final dejó en el camino a Talleres de Remedios de Escalada al vencerlo agónicamente por 2 a 1. Ganaba 1 a 0 con el gol de Jessica Pérez a los 10 minutos del segundo tiempo, se lo empataron a los 30´y lo quebró a los 49´con el tanto de Sani Giménez.

En la otra llave semifinal del Apertura se medirán Arsenal con Atlético de Rafaela, el sábado desde las 15.30. El “Arse” dejó en el camino a Estrella del Sur al derrotarlo por 5 a 2 mientras que “La Crema” pasó por penales al vencer 4 a 3 a Unión de Santa Fe tras la igualdad 2 a 2 en los 90 minutos.

aldo feme placa.jpg

En cuanto al formato de competencia, el campeón del Apertura se ganará el derecho a jugar la final por el primer ascenso con el ganador del Clausura.

El segundo ascenso será para el ganador del Reducido, que lo juegan los mejores ocho equipos ubicados en una tabla general que se arma sumando todos los puntos del Apertura y Clausura.

En cuanto a la campaña de Aldosivi, antes de derrotar a Quilmes en cuartos, Aldosivi superó 5 a 0 a Lamadrid de local en la última fecha de la Zona C. Antes había derrotado 1 a 0 de visitante a Sportivo Italiano.

Previamente, hubo una goleada 6 a 0 sobre Canning Country Club en el predio del Puerto y otra 6 a 1 sobre Dálmine de visitante. Además, las “Tiburonas” registraron una victoria 1 a 0 sobre Quilmes, su rival en cuartos, de local. Y otra goleada se dio de visitante ante Nueva Chicago (5 a 1). Además, hubo un empate en casa 1 a 1 con Cambaceres y en el debut había sido derrota con Almirante Brown por 2 a 0 de visitante.

FOTO: Cristian Zambrano.