La atleta marplatense que sufrió el robo de sus zapatillas podrá correr en Caracas

“Quiero agradecer de corazón a todas las personas que me siguen, que compartieron mi historia, me alentaron y me ayudaron de una u otra forma”, dijo en las redes sociales.

“A emprendedores, empresarios, que me dieron mucho amor y cariño y colaboración. Les prometo representar a la Argentina de la mejor manera”, aseguró finalmente.

Luego de la pesadilla, el sueño de Castaño se hará realidad y podrá participar de la octava edición de la Maratón de Caracas. Habrá distancias de 42 y 21 kilómetros, con premios en dólares para los cinco primeros que arriben a la meta.