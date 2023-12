La divertida anécdota del marplatense Soulé con Messi y De Paul

“Me acuerdo que jugué al ping-pong con el Gato Ávila contra De Paul y Messi. Estábamos jugando, llegaron ellos y nos dijeron: ‘Bueno, vamos a jugar a ver si se la aguantan’. Hicimos un dos contra dos y nos hicieron bosta”, relató el pibe.

“Erré un par de veces y De Paul me dijo: ‘¿No hay ping pong allá en Italia?’ Me puse contento porque me conocía, no estaba en Primera todavía. Me cagué de risa y la pasé joya. Me acuerdo que transpiraban jugando. Dejaban la vida”, comentó luego el jugador que también pasó por las Formativas de Vélez.

El talentoso futbolista marplatense, cuyo pase pertenece a la Juventus, milita actualmente a préstamo en el Frosinone, que en la jornada de este sábado cayó con el Lecce por 2 a 1.

