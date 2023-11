La emotiva foto que publicó el "Dibu" Martínez sobre sus inicios

"Yo no quería irme a Inglaterra a los 16 años. Vi a mi papá llorando por no poder pagar las facturas y ahí me focalicé en que tenía que pelear por mi familia. Por eso la primera casa y el primer auto fueron para ellos". En una frase, enunciada en el podcast Behind The Game, el marplatense de 31 años sintetizó el amor por su familia, por las raíces y su forma de ser.

