La foto de Dibu Martínez que revolucionó las redes y el video de Maluma contra el arquero

"Me levanté contento hoy", escribió el Dibu y la imagen no pasó desapercibida para sus más de 14 millones de seguidores en Instagram que lo llenaron de elogios.

Insultos

En las ultimas horas apareció un video de Maluma insultando al Dibu Martínez en la final de la Copa América. El artista estuvo en la cancha y fue grabado mientras cantaba con insultos junto a sus amigos contra el arquero de la Selección.

"Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un arquero, es una p* del cabaret”, cantó Maluma y sus compañeros de palco. “Insultando a Dibu, acá se escucha perfecto”, escribieron sobre el video, que se hizo viral.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rojo98yt/status/1813970001252278411?s=46&t=ETd0pfUp1euNK11qcdV1Xw&partner=&hide_thread=false Este tipo BLESSD y Maluma le cantaban al Dibu que no es un arquero, que es una put4 del cabaret. Y después llamaron maricones a los argentinos https://t.co/CRPC0HTXfC pic.twitter.com/tMt45OGnYD — Rojo98 (@Rojo98YT) July 18, 2024

Maluma hizo su descargo y desmintió una pelea con hinchas argentinos. "Al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América. Vi, por ahí, unos rumores que decían que yo estaba alegando. Eso es mierda, no crean lo que ven ahí por redes sociales, no me estaba peleando con absolutamente nadie”, se defendió.

“Yo me paré ahí incluso a gritar a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esas sillas y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”, sostuvo.