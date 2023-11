La furiosa reacción de Messi tras la filtración de la escandalosa fiesta de la Selección

"Hay varias versiones" sobre el festejo que enfureció a Lionel Messi aseguró en tanto Adrián Pallares, así como remarcó que "esto se junta también con la posible renuncia de Lionel Scaloni como técnico. A partir de ahí se empezó a especular con muchas situaciones, le deben premios, se enteró de alguna desprolijidades de los jugadores…”.

Así, después de que Paula Varela diese a entender que días atrás le habían sugerido el tema al confiarle que Rodrigo de Paul la estaba pasando muy bien, y no precisamente con Tini, se refirió a la fiesta post partido de Uruguay.

"Me hablan de un Messi recontra caliente. Messi no estuvo presente en esta fiesta y muy enojado porque de verdad él no sabía. Obviamente que después se entera, se entera Scaloni, y hay una gran interna y un gran problema entre Scaloni y estos jugadores que participaron de la fiesta”, reveló la periodista.

En tanto, remarcó que “coincide con el cumpleaños de Dybala, la fiesta habría sido el 16 a la noche y Dybala cumple años el 15. Y aparte, se juntaba con que le querían hacer un estilo de despedida de soltero, así que se arma esta fiesta en un lugar de Pilar”.

Por último, la periodista del Trece concluyó contando según le contaron “las fiestas de la Selección son muy comunes y por lo general se arman en Ezeiza y tienen todos conocimiento. Por eso molestó tanto esta fiesta que se hizo más, como algo privado, en otro lugar, con otros códigos. Por eso se filtran cosas ahora que antes no se filtraban porque tenían otros cuidados”.