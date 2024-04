La Guerra de Malvinas, 42 años después: "Está todos los días"

“Ayer, por el 2 de abril me llamaron los chiquitos que entreno y no sabían qué decirme, yo lo valoro mucho, tengo mucha conexión con ellos”, expresó quien también es abogado.

“Fue un día de introspección, y yo soy de sentir muy fuerte todo. Está todos los días Malvinas, desde que volví, extremadamente conmovedora la palabra y todo lo que significa. Es como respirar, uno lo lleva adentro”, expresó Spinelli en el inicio de la charla.

Su vida quedó marcada para siempre con Malvinas, y también con el rugby, deporte por el cual, según Spinelli, fue a la Guerra. “Yo jugaba en Mar del Plata Club y el papá de un compañero era del Ejercito y me convocó. Yo sentí orgullo por tener que viajar y tuve el apoyo de mis padres que me dejaron elegir. Hoy no dejaría que mis hijos fueran a una guerra”, reconoció Spinelli en la extensa y jugosa charla con los periodistas Facundo Guglielmone, Maricel López, Santiago Greco y Bernardo Rolón.

Ser deportista y más precisamente jugador de rugby, lo ayudó a sobrellevar "el hambre, el frío y el agotamiento" por su condición física y por sobre todo, por la "mentalidad". Además, recordó que compartía sector con otros jugadores de rugby marplatenses y que fueron muy solidarios entre ellos.

Según el excombatiente clase 63, al volver de las Islas quiso recuperar su vida “lo más rápido posible”, y dejar atrás la Guerra, por eso jugó un partido de rugby a la semana y sufrió una seria lesión en la rodilla izquierda. Además, retomó sus estudios universitarios y se recibió de abogado rápidamente.

Además, en un momento de mucha emoción, Spinelli reconoció que Malvinas aparece “todos los días” y que “siempre hay una lágrima” por aquellos recuerdos. Luego, confesó que los excombatientes que lloran por Malvinas lo hacen de una forma especial, que “solo reconoce aquel que vivió lo mismo”.

En otro pasaje de la charla, repasó una situación emocionante que vivió muchos años después, en 2019. A través de las redes sociales de Sporting, Irina Lanz, una mujer que vivía en Trenque Lauquen y cuando estaba en la Primaria le escribió una carta que Spinelli respondió, lo pudo encontrar.

“Lo mejor que te podía pasar en esos días en Malvinas era recibir una carta de algún familiar, y había muchos soldados que no recibían ninguna, entonces las maestras de escuela decidieron que los alumnos les mandaran cartas a los soldados, y llegaban muchas a los distintos grupos. Yo contesté una y resultó ser la de Irina, quien me encontró muchos años”, después”, recordó Spinelli.

