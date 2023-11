La impactante revelación sobre el doping de Maradona en el Mundial de 1994

“Entonces le digo: ‘Escuchá, ¿por qué no le decís a Grondona que baje una orden de FIFA para hacer un control antidopaje a todo el equipo?’. Bebo unos mates y veo que sale Grondona. Voy otra vez a la habitación de Ugalde y le digo: ‘¿Y?’. ‘Dijo que no’, me dice. ‘¿Cómo que dijo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa!’ Eso me quedó”, agregó.

“Cuando se produce lo que se produce después del partido con Nigeria, yo estoy en mi habitación y a los 5 minutos, golpean. Abro la puerta y Daniel Cerrini (personal trainer) estaba llorando. Me dice que Marcos Franchi le había confirmado que el doping positivo era de Diego. No pasó ni un minuto y escuchamos un grito desgarrador”, afirmó.

“Cuando se produce la contraprueba del doping, va Roberto Peidró, uno de los jefes médicos de Argentina, y ve que en los tubitos con la muestra decían la sustancia que se tenía que buscar. Él, inmediatamente, les dice a los tipos: ‘Esto viola el protocolo. La contraprueba no tiene valor y, por lo tanto, Diego está adentro del Mundial’, relató con precisión

“Cuando vos vas a buscar una muestra, no podés saber lo que vas a buscar. Estaba direccionado. Los demás se enojaron y hasta lo insultaron. Piedró sale, se encuentra con Grondona y le dice: ‘Don Julio se acabó. Diego está adentro porque el protocolo…’ Y le dice: ‘No, no hables con nadie de esto. Ya lo saqué del Mundial’. ‘¿Cómo que lo sacó del Mundial?’. ‘No hables de esto’ y le cortó”, recordó y relató con crudeza.

“Cuando termina el Mundial, el señor Julio Humberto Grondona fue nombrado Vicepresidente de la FIFA y Presidente de la comisión de Finanzas para manejar una bolsa de cientos de millones de dólares sin saber hablar inglés”, acusó el PF.

“¿Vos te acordás del juego de figuritas, yo te doy ésta a cambio de la otra? Diego fue entregado”, aseguró finalmente Signorini.