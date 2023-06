La Liga Promocional de Voley marplatense sigue creciendo

Con el objetivo de “darle un espacio de participación a clubes que están en desarrollo , que dan sus primeros años dentro de la actividad”, cuenta con varios equipos en las categorías Sub 14 y Sub 16. “Es como una transición hacia la actividad oficial”, explicó Martín Medina , miembro de la Asociación Marplatense de Voley.

“Cada categoría juega un torneo por mes, que empieza y termina en el día, el mismo sábado. Se juega en los Polideportivos Municipales y también en los clubes de voley. Allí se arman dos canchas”, detalló.

“Normalmente hay 12 equipos en cada torneo. La idea es que sean de ese modo para facilitar las condiciones de los clubes, para que no haya que jugar durante varios meses si están con la cantidad justa. Hay muchos en ese proceso de desarrollo. Se anotan el lunes y juegan los sábados”, explicó.

En Sub 14 femenino participan Unión, Cedetalvo, Talleres, Peñarol, Voley Chapa, Cobo Voley, Mar Chiquita y Once Unidos. En Sub 14 masculino están Peñarol, Mar Chiquita, Talleres, Banco Provincia y Once Unidos.

En Sub 16 femenino compiten Rivadavia de Necochea, Cobo Voley, Talleres, Cedetalvo, Sudamérica de Miramar, Once Unidos, Banco Provincia, Peñarol y Einstein.

Enla categoría Sub 18 masculino están los clubes Sudamérica de Miramar, Fénix A, Cedetalvo, Maipú A, Once Unidos y Mar Chiquita. En la Sub 18 femenina participan Cobo Voley, Mar Chiquita, Sudamérica A, Talleres, Once Unidos A, Banco Provincia, Cedetalvo, Muni Vidal, Maipú, Fénix River, Chapa Voley Y Palestra.

En cuanto a Libre masculino, los equipos que compiten son Fénix, Cedetalvo, Ferro Balcarce, Voley Chapa, Fenix, Sudamérica, C&S, Palestra, Talleres, Miramar Voley, Rivadavia Necochea, Los Zorros, Fénix River y Peñarol.

Y en Libre femenino están Peñarol, Mar Chiquita, CDT Voley, Fénix Verde, Santa Clara, Miramar Voley, Talleres, Voley Chapa, Maipú, Ferro Balcarce, Miramar Voley, Sudamérica, Cobo Voley, Unión Maipú, La Logia, Kimberley y Once Unidos.

En cuanto a los clubes que juegan los torneos oficiales entre Sub 13 y Mayores en ambas ramas se encuentran Mar Chiquita, Once Unidos, Cedetalvo, IAE Club, Unión, Banco Provincia, Talleres, Ever Ready de Dolores, Sudamérica de Miramar, Balcarce Voley, San Vicente de Pinamar, Furia de Villa Gesell, Fénix River y Don Bosco. También se desarrolla un muy interesante torneo de Maxi Voley Femenino.