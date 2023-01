La marplatense Maricel González dejó River y pasó a Racing

FÚTBOL ¿Quiénes son los argentinos nominados para los premios The Best de la FIFA?

La que no seguirá en la UAI Urquiza es la marplatense defensora Marina Delgado, que vivirá la experiencia de jugar en Rusia. Delgado, ex Boca y Urquiza en Mar del Plata, intentará ser convocada por la Selección Argentina para el Mundial de este año.

La delantera tandilense Romina Núñez, por su parte, regresó a UAI Urquiza tras su paso por León de México. La ex Juventud Unida también busca su lugar en la nómina mundialista.

La volante Bárbara Calvo (ex Aldosivi) continuará en Huracán, mientras que la delantera Magalí Badilla (ex Urquiza) pasó de Estudiantes de Caseros a Lanús. Ailín Mungo, defensora por izquierda surgida en Kamikazes y con pasado en Almirante Brown, estará en Ferro, mientras que la marplatense Zoe Marchione no seguirá en Platense y busca club. La defensora balcarceña Juana Crotto, por su parte, dejó Boca y ya está entrenando en El Porvenir.

En cuanto al fixture del campeonato de fútbol femenino argentino, tendrá un total de 19 fechas y dará comienzo el primer fin de semana de febrero.

En la fecha inaugural, Boca debutará ante Platense, como visitante; River recibirá a Ferro; UAI Urquiza será local ante Banfield; Independiente visitará a Huracán, mientras que Racing enfrentará a San Lorenzo. El Superclásico entre Boca y River se producirá en la sexta fecha.

La fecha 1 completa es la siguiente: Lanús-Estudiantes; El Porvenir-Estudiantes LP; River-Ferro; Huracán-Independiente; Belgrano-Excursionistas; Defensores de Belgrano-Rosario Central; Racing-San Lorenzo; Platense-Boca; Gimnasia LP-S.A.T.; UAI Urquiza-Banfield.