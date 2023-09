La primera vez del "Dibu" en la altura

El “Dibu”, de 31 años, debutó en la Selección en las Eliminatorias anteriores ante Chile, el 3 de junio del 2021.Fue campeón y figura en la Copa América 2021, en la Finalissima 2022 y en el Mundial de Qatar.

“Buscando aire todo el entrenamiento”, había expresado el arquero marplatense en una publicación en redes sociales. En la previa de esta doble jornada inaugural, había estado en duda por una lesión sufrida jugando para su club, el Aston Villa inglés.

Consumada la victoria por 3 a 0, la valla invicta volvió tras un partido jugado en 1973. "Dibu" Martínez cortó con el maleficio y es el primer arquero del siglo XXI en mantener la valla invicta.

Messi ni al banco

Si bien no tiene ninguna lesión, Lionel Messi fue preservado por cansancio y si bien estuvo en el banco de suplentes con sus compañeros, no fue citado. La camiseta con el número 10 la usó Ángel Correa. Fue el partido número 13 de Eliminatorias que se perdió el capitán argentino.

Junto al “10” argentino, los que quedaron afuera fueron el arquero Walter Benítez, los defensores Marcos Senesi y Lisandro Martínez, el delantero Lucas Beltrán y el volante Facundo Buonanotte.

El primero de Tagliafico

El gol de Nicolás Tagliafico fue el primero que anotó el defensor con la camiseta de la Selección Argentina. El ex Banfield e Independiente, capitán en varias oportunidades, debutó en la Mayor en 2017 luego de haber estado presente en la Sub 15, Sub 17 y Sub 20.