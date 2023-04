La segunda etapa del Circuito Internacional de Surf inicia el jueves en Mar del Plata

Los principales modelos de pronósticos de olas muestran un aumento de las mismas para mañana con vientos variables pero una mejora clara en el período, el tamaño y el viento para el viernes y sábado, los dos días finales de campeonato; convirtiéndolo en un mayor atractivo tanto para los competidores como para el público.

Con las inscripciones cerradas quedaron establecidas las series de ronda 1 con 40 competidores de Brasil, Chile, Perú, Uruguay Suecia y Argentina:

Este jueves a las 8AM se realizará el primer llamado. Lo más probable es que se inicie con la competencia masculina por haber más competidores anotados.

Ronda 1

HOMBRES

S1: Mateus Herdy (BRA) vs Joaquín Muñoz Larreta (ARG) vs Nicolás Hermida (ARG)

S2: Tomás López Moreno (ARG) vs Sebastián Olarte (URU) vs Juan Ruggiero (ARG) vs Jerónimo Ané

S3: Franco Radziunas (ARG) vs Santiago Medeiro (URU) vs Lautaro Rojas (ARG)

S4: Vitor Ferreira (BRA) vs Martín Ottado (URU) vs Maximus Petrina (ARG)

S5: Nacho Gundensen (ARG) vs Julián Honores (ARG) vs Tomás Goransky (ARG)

S6: Rodrigo Saldanha (BRA) vs Roberto Araki (CHI) vs Francisco Laxalde (ARG) vs Santiago Alegría (ARG)

S7: Gabriel André (BRA) vs Joaquín Reyes (CHI) vs Francisco Cosoleto (ARG)

S8: Leandro Usuna (ARG) vs Nazareno Pereyra (ARG) vs Facundo Rondi (ARG)

MUJERES

S1: Arena Rodriguez (PER) vs Vera Jarisz (ARG) vs Coco Cianciarulo (ARG)

S2: Julia Duarte (BRA) vs Catalina Mercere (ARG) vs Maria Allebring (SUE)

S3: Kalea Gervasi (PER) vs Lucía Cosoleto (ARG) vs Victoria Muñoz Larreta (ARG) vs Juana López Paolillo (ARG)

S4: Melanie Giunta (PER) vs Brianna Barthelmess (PER) vs Ornella Pellizzari