Lionel Scaloni antes de la final del Mundial: "El grupo está en el mejor momento"

El grupo “está en el mejor momento, a la puerta de una final”. “Quiero recalcar que están llegando chicos que fueron parte de este plantel. Ellos mismos se brindaron al máximo. Nico González, Joaquín Correa, Martínez Quarta, Nico Domínguez, Pereyra, Juan Musso… no me quiero olvidar de ninguno. Lo Celso ya está acá. A nosotros nos llena de orgullo que quieran estar acá y para nosotros es el mayor triunfo que la gente se sienta parte. Es fundamental. Lo tenemos que disfrutar porque son momentos que van a quedar para la historia”, resaltó.

También dijo que tuvo una charla especial con el equipo. “Les quiero agradecer y me emociono porque han dado todo sinceramente. Esperemos mañana coronarlo y, si no es así, que estén orgulloso porque es un momento para disfrutarlo. Lo estoy disfrutando a mi manera”, expresó emocionado.

“Me quedo tranquilo por cómo compiten los jugadores, cómo entienden la manera de jugarle a cada rival. Son jugadores de altísimo nivel y eso te simplifica mucho las cosas”, sostuvo. Para el técnico, “el peor momento es cuando los jugadores se van a calentar y quedás solo en el vestuario”. “Son momentos que, si los podría evitar, lo haría. Quedás solo, no tenés con quién hablar y es el momento que quitaría”, confesó.

También levantó el pulgar por Ángel Di María: “Está bien, para jugar. Ya entrenó normal toda la semana y está disponible para el partido”. Y habló de la charla con Lionel Messi y si futuro: “Soy de los que piensa que la charla se tiene que dar. A veces se da sola, otras, se me ocurre a mí o a él. Lo único que queremos es jugar la final, ganarla y levantar el trofeo. Después veremos qué decisión toma él”.

En la conferencia, realizó un breve repaso por el análisis del rival: “Todos los equipos son diferentes, no hay equipos que sean iguales. Francia tiene sus cosas y estamos para competir. Es una final en la que cualquier error puede cambiar el partido y esperemos que el resultado caiga de nuestro lado”.

“Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha. Puede jugar con la pelota o a la contra y es letal. No imaginamos a Argentina solo teniendo la pelota. Estamos preparados. ¿Y sobre las críticas de un comienzo? Me parecían normales cuando asumí y aún hoy me siguen pareciendo así. Todo lo que puede pasar se magnifica si sos el entrenador de la Selección Argentina. Yo hice mi trabajo, no me centro en eso sino en hacer lo mejor para la Selección y que después se valore. Pero jamás me molestaron las críticas”.

“Nuestro partido lo preparamos en base a cómo creemos que van a jugar ellos y cómo vamos a jugar nosotros. ¿Y sobre Messi? Esperemos que, si es el último partido de Leo, que podamos ganar la Copa. Sería magnífico y lo importante es disfrutarlo. Y qué mejor escenario que en una final del mundo”.

Scaloni también destacó el “aguante” de la hinchada argentina: “Mi emoción forma parte de la cultura nuestra, de todo lo que se siente en Argentina, de lo que vive la gente. Tenemos la mejor hinchada del mundo y estaba necesitada de una alegría. Se la estamos dando y a nosotros las imágenes nos llegan y nos emocionan. El fútbol es un deporte, pero en Argentina es más que un deporte. Y que la gente haya sido feliz en este Mundial para mí es algo maravilloso. Somos seres humanos y son cosas que emocionan”.