Los Pumas vencieron a Chile por 59 a 5 en el Mundial de Francia

"Nico" Sánchez, de 34 años y surgido del Tucumán Lawn Tennis y actualmente en el Brive del Top14 francés, alcanzó los 136 tantos en Mundiales (jugó además los de Nueva Zelanda 2011 e Inglaterra 2015) y se adueñó del récord con la camiseta de Los Pumas en Copas del Mundo que estaba en poder de Gonzalo Quesada con 135.

Argentina debió hacer un cambio prematuro en el primer tiempo cuando iban 11 minutos y Lucio Cinti sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que dejar el partido para que ingrese Juan Cruz Mallía.

Luego del compromiso ante los chilenos, Los Pumas asumirán su cuarto partido frente a Japón, el domingo 8 de octubre desde las 8 (hora argentina) y también en Nantes, en un cruce que será clave para avanzar a los cuartos de final.

Inglaterra, clasificado a cuartos de final, encabeza la Zona D con 14 puntos, seguido por Japón y Argentina, ambos con 9, luego sigue Samoa 6 y cierra Chile sin unidades.

Argentina debutó en el Mundial de Francia 2023 con una derrota frente a Inglaterra por (27 a 10), luego le ganó a Samoa (19 a 10) y para instalarse entre los ocho mejores del Mundial una vez consumada su victoria sobre los chilenos, necesitará ganarle a Japón.

Las formaciones de Argentina y Chile fueron las siguientes:

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Martín Bogado. Entrenador: Michael Cheika.

Chile: Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren (capitán), Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; José Ignacio Larenas, Matías Garafulic, Domingo Saavedra y Santiago Videla; Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine.

Tantos en el primer tiempo: 9m. try de Sánchez convertido (A); 12m. penal de Sánchez (A); 15m. try de González convertido por Sánchez (A); 22m. try de Creevy convertido por Sánchez (A).

Tantos en el segundo tiempo: 5m. try de Bogado convertido por Sánchez (A); 11m. try de Dusayllant (CH); 23m. try de Isgro convertido por Sánchez (A); 28m. try de González convertido por Sánchez (A); 37m. try de Ruiz convertido por Carreras (A) y 39m. try de Carreras convertido por el mismo.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Asistentes: Angus Gadner (Australia) y James Doleman (Nueva Zelanda)

Estadio: Stade de Beaujoire (Nantes).