Los recuerdos de Facundo Campazzo a 10 años del último campeonato de Peñarol

Tras el título de Regatas Corrientes en la 2012-2013, la institución marplatense recuperaría la corona y celebraría su última Liga Nacional.

El base cordobés, Facundo Campazzo, con 23 años, fue la figura de aquel equipo, y en contacto exclusivo con Ahora Mar del Plata, recordó la campaña.

TEMPORADA.jpg

“Tuvimos muchos altibajos en la temporada, había muchas caras nuevas y era la primera temporada del "Tulo" Rivero como entrenador principal”, rememoró Campazzo, quien en esa campaña promedió 16 puntos y 6 asistencias en 51 partidos.

“Seguíamos la misma línea que teníamos con Sergio (Hernández) y nuestros líderes seguían siendo Leo (Gutiérrez) y Martín (Leiva) que nos hicieron sobrepasar esos momentos difíciles y se unieron para pelear esa temporada”, explicó el actual jugador del Real Madrid.

Al comparar ese campeón con los anteriores planteles, Campazzo dijo que “cada año que viví en Peñarol fue diferente, aunque ese equipo mantenía una base y una mentalidad, la misma forma de jugar y de afrontar la competencia, aunque había algunos apellidos distintos. Escuchar las mismas voces fue clave para afrontar una temporada tan difícil”.

Facupeña.jpg

Después de la serie regular, llegaron los playoffs en los que Peñarol dejó en el camino a Quilmes en el clásico en cuartos de final (3-1) y a Boca en semifinales (3-0). “Fueron durísimos”, resumió Campazzo.

“La de Quilmes fue una linda llave, con todo lo que representa un clásico, imaginate en unos playoffs. Mucho color, mucha emoción, mucha pasión y jugamos una serie complicada. Quilmes siempre fue difícil, pero me ponía la motivación en un nivel increíble, entonces tuvimos buenos juegos”, expresó luego.

peñarol campeon.jpg

Sobre la final con Regatas, Campazzo recordó que ganamos un partido allá, ellos habían sido primeros, tenían un equipo con muchos nombres y un gran entrenador. Jugaban colectivamente muy bien de la mano del "Paraguayo" Martínez y tenían mucho talento, muchos jugadores capaces de anotar. Nosotros aprovechamos nuestra localía, robamos un partido allá y definimos en casa, con nuestra gente”.

“Jugar con tu hinchada, con la gente de Peñarol y lo que representa, te pone a un nivel de motivación increíble. Pusimos intensidad, actitud y nos transformamos en un equipo muy difícil de vencer”, describió el base sobre las claves del campeón.

campazzo 2.jpg

“En lo personal, fue el último año. Yo ya lo sabía, por eso tenía un gusto especial, más motivación. Tenía un rol más protagonista en el equipo y esa presión la llevé bien gracias a la ayuda de Leo, Martín y el resto de los mayores. Jugué con mucha tranquilidad, disfrutando la temporada”, reconoció quien dominó la Liga Nacional desde el puesto de base y pegó el salto a Europa, mientras ya se transformaba en una de las piezas claves de recambio en la Selección Argentina post Generación Dorada.

“No quería que se escape el título en nuestra casa, en mi último año. Quedó un cierre ideal para una linda etapa. Al final, cuando terminé de tirar los tiros libres, el "Tulo" me cambió y me puse a llorar porque se cerraba una etapa con muchas cosas buenísimas, más buenas que malas, muchos momentos vividos con el equipo y con la gente, cosas que me voy a acordar siempre”, cerró Campazzo en la entrevista con Ahora Mar del Plata.

Mirá el sexto partido completo: