Lucas Fresno: "Dejamos el ADN argentino en la cancha"

Sobre las sensaciones de ponerse la camiseta de Argentina en un Mundial , Fresno aseguró que “fue una experiencia terrible y más si sos capitán. Es una responsabilidad enorme, hay que defender la camiseta con todo porque estás representando a muchísima gente. Cuando suena el himno no caés en donde estás, es un privilegio”.

Sobre su aporte individual, el ex Peñarol analizó que “en el costado ofensivo no me sentí muy cómodo, porque soy de estar más tiempo con la pelota. Eso me perjudicó, pero supe resignar algunos temas personales míos por el bien del equipo, porque además vi que atrás hice un buen laburo agarrando al mejor del otro equipo. Eso lo hice bien”.

Sobre la designación como capitán, Fresno dijo que “es una responsabilidad grande porque sos el que se encarga de mantener al grupo unido, ese nexo con el cuerpo técnico. Creo que lo llevé bien e hice un buen trabajo porque no tuvimos muchas fisuras como equipo. Fue un orgullo muy grande”.

Sus compañeros Lee Aaliya y Santiago Trouet fueron convocados a la Selección Mayor, y Fresno, ante esta situación, expresó que “se lo merecían por el laburo que hicieron, sobre todo en el juego interno que escasea en el básquet argentino por fisonomía o estilo de jugadores. Me parece muy bien que los hayan llamado y les deseo lo mejor”.

En cuanto a la posición final del equipo, “ser quintos a nivel mundial es histórico, es la sexta vez que Argentina lo logra, estamos orgullosos del trabajo para dejarla bien representada y ojalá podamos vestir la camiseta de la Selección de vuelta”.

Sobre el momento emotivo que vivió junto a sus padres tras ganarle a Brasil, el pibe dijo que “fue una satisfacción enorme, se viralizó bastante un video abrazando a mis viejos y creo que fue por lejos el momento de mayor satisfacción que tuve adentro de una cancha, por el contexto y el rival es un momento que no cambiaría por nada”.

La campaña

Argentina tuvo un debut con derrota ante Turquía por 79-67, después una caída ajustada ante los locales Hungría por 67 a 66 y la victoria sobre Corea por 88-76 para pasar a octavos de final donde se dio el inolvidable clásico con Brasil y victoria épica 87 a 85.

En el choque de cuartos, los pibes cayeron con España claramente por 85-47, luego superaron en un partidazo a Canadá 106-101 para ir por el quinto puesto y allí derrotaron a Serbia por 87-71.