Mar del Plata: ¿es necesario regular a los grupos de corredores?

Ninguno de estos proyectos prosperó en su momento y para conocer el estado de situación actual. Guillermo Volponi y representantes de grupos de corredores de la ciudad dieron su mirada al respecto.

Sobre el proyecto presentado en el año 2018, Volponi explicó: “El proyecto no encontró el consenso necesario y pasó al archivo. Justamente por la falta de consenso para tratarlo no me preocupé en volver a sacarlo de ahí, más allá de que la situación no regularizada persiste en la ciudad”.

“El proyecto pretendía que los y las personas que realizan una actividad comercial en vía pública paguen una tasa, al igual que todas las actividades que realizan una actividad comercial como los pochocleros, food truck, florerías, venta ambulante y otros. Además de eso pretendía ordenar los espacios autorizados donde se pueda realizar, ya que hay un uso inapropiado en muchos casos como en plazas, veredas y otros, que obstruyen el normal desarrollo de actividades. Finalmente se planteó la inequidad de responsabilidad con gimnasios y clubes que deben pagar seguros y asumir otros costos”, expresó.

Respecto de la explotación gratuita del espacio público con fines comerciales y la competencia desleal que implica para otras organizaciones del rubro, Volponi dijo: “Actualmente ningún entrenador paga. No se abona nada por desarrollar actividades comerciales en vía pública. El proyecto no busca afectar a los alumnos ni a quienes practican el deporte en vía pública, sino que apunta a regularizar a las personas que tienen un negocio en torno a cobrarles a los deportistas. Junto con el pedido de un seguro, el objetivo siempre fue ordenar una actividad que genera inconvenientes en la administración de los espacios públicos y que también propone estar atentos a la cuestión sanitaria de todos los alumnos, asegurándonos que sean personas idóneas las que se encuentren a cargo de estos grupos. Asimismo pretendíamos que el dinero de lo recaudado se destinara a mejorar infraestructura pública en materia deportiva, el proyecto buscaba un escenario que mejore las condiciones para todos los que practican el deporte en la ciudad”.

“El fin del proyecto no es recaudatorio. La tasa la deberían pagar porque todos pagan menos en ese sector. Eso conlleva una situación de inequidad absoluta, más allá de los riesgos de quienes practican deporte sin ninguna regulación”, aseguró.

La opinión de los entrenadores

Diferentes instructores de los grupos de running, expresaron: “La regulación no es un tema que lo tengamos que resolver nosotros, es un tema que lo tiene que resolver el concejo, los concejales, los que presentan proyectos. Si es con un fin de seguridad y de exigir a todos los grupos de running que tengan seguros para todos los corredores, está bien que se vaya por ahí”.

“La pregunta obvia que surge es quién va a controlar eso. ¿Cuántos recursos va a gastar el municipio con fondos del erario público para controlar que cada uno de los que están en la costa, en un parque, en una plaza cuenten con el seguro y paguen la tasa? Es un tema que lo tendrá que estudiar quien presente el proyecto, ¿Cuánto le va a salir al Estado municipal controlar a quienes estamos desarrollando la práctica de este deporte?”, se preguntaron.

Respecto al pago de la tasa por el uso del espacio, un instructor físico manifestó: “Desde los grupos de running no tenemos ningún problema en pagar una tasa a cambio de que, por ejemplo, tengamos baños para que la gente que corre no tenga que hacer sus necesidades en la vía pública y en los sectores verdes de la costa o en una plaza. Hoy esa es la principal problemática. El tema siempre es el mismo, la gente sale a correr y tiene que hacer sus necesidades en cualquier lado porque los baños están cerrados. A partir del primero de abril hasta el primero de noviembre, los baños públicos de los balnearios están cerrados”.

“Quien presente un proyecto tiene que pensar en esto, porque estimo que el que paga una tasa también tiene su derecho y el derecho no es simplemente otorgar el uso del espacio público. A nosotros tampoco nos pueden otorgar un pedazo de espacio público para desarrollar la actividad, porque va a haber gente que se va a creer que es dueña del espacio. Si hay una contraprestación podrían decir “mientras realizo la actividad acá no entra nadie, este es mi espacio, yo a la municipalidad le pago una tasa”. Es un tema complicado pero sería buenísimo que los concejales estén preocupados al respecto y en búsqueda de una solución para esta problemática”, concluyeron.

Fuente: Portal Universidad.