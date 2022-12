Mar del Plata recibirá al "Dibu" Martínez este martes, ¿en el Arena Fest?

Si bien aún no se brindaron mayores detalles, desde el Gobierno municipal se encuentran elaborando un festejo especial para que todos los marplatenses puedan asistir a ver al arquero y saludarlo.

Tras la finalización del Fan Fest, en cuyo último partido asistieron unas 140 mil personas, desde el Ente Municipal de Turismo señalaron que “esto no termina acá”. “Aún resta "un capítulo más" en el que la ciudad se vestirá de fiesta y será en los próximos días. A estar atentos”, agregaron.

Una de las posibilidades es que el arquero visite el Arena Fest en Las Toscas y desde allí hable para la, seguramente, multitud que se acerque a saludar.

"Lo teníamos controlado y en dos tiros de mierda nos empatan el partido. Una cosa que dijimos siempe era que nuestro destino era sufrir. Nos pusimos 3 a 2, con otro penal, y casi nos meten el cuarto. Gracias a dios saque ese pie", contó entre lágrimas la figura del equipo argentino.

Consultado por su actuación en los penales, donde atajó uno y otro fue afuera, Dibu consideró que "hizo lo suyo" y admitió que "no existió un Mundial que haya soñado tanto como este. Es lo que soñé siempre".

"Me patearon 3 veces y me metieron 3 goles", insistió el jugador del Aston Villa, y se lo dedicó a su familia: "Desde muy chico me fui a Inglaterra, me costó y se lo quiero dedicar a ellos", dijo el emblema de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Dibu" Martínez fue elegido el mejor arquero del Mundial de Qatar 2022 y premiado con el guante de oro que entrega la FIFA.

Sobre el cierre de la final, Emiliano Martínez tapó lo que hubiese sido la victoria de Francia. A segundos para que culmine el encuentro, el arquero albiceleste se hizo gigante ante Randal Kolo Muani para forzar la tanda de penales.