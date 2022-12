Messi: "Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo"

"Esto es lo mas lindo que hay, es hermosa. Es impresionante, la deseaba muchísimo. Recien decía que dios me la iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta", dijo Messi mirando a la copa del mundo.

"Sufrimos un monton pero lo conseguimos. Ahora a disfrutar, no vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a hacer eso y pensar en disfrutar. Queria cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todo y cerrar casi mi carrera de esta manera, porque ya son los últimos años", dijo anticipando un retiro en el futuro.

Sin embargo, esperanzó a todos: Conseguir en nada copa america , mundial, tanto que había luchado en mi carrera se me dio casi al final. Por otro lado me encanta el futbol y disfruto estar en la selección, con este grupo y quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo".

"Esta es la mas deseada por cualquier jugador, el sueño de cualquiera de chiquito. La llevamos allá para disfrutarla con ustedes", dijo hablándole a todos los argentinos.