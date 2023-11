Modelo marplatense acusó a los jugadores de La Scaloneta y luego se arrepintió: ¿Qué dijo?

Castro reafirmó que la suma de dinero que veían en el mensaje era en moneda extranjera: “Sí, dólares”. De igual manera, la influencer explicó por qué rechazó la oferta: “Claramente no fui, no me copa. Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chusmearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta, pues todos infieles”.

“A mí también, no sé dónde chota sacan mi número”, reaccionó una persona a las historias de Carmela, quien al ver que la cuenta Gossipeame expuso sus dichos y que tuvieron mayor repercusión en los medios, decidió poner su cuenta privada y enunció: “Pobre ilusa yo… ‘el dará de qué hablar’ era dentro de la Carmunidad, no para que me suban otras páginas toda demacrada con el makeup corrido, pero bueno soy esto”.

Este miércoles, al ver la repercusión que tomó su acusación, la marplatense se disculpó y posteó “hago mea culpa por usar la frase TODOS INFIELES porque por un lado siento que es retrógrado cuando uno no sabe como son los acuerdos internos de cada relación… y porque claramente fue para generalizar, para no dar nombres, pues no me corresponde ni suma hacerlo público”.