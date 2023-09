Mora Carrocera y el futuro en sus manos

En diálogo con Ahora Mar del Plata, la joven representante del club Náutico repasó los inicios y su presente. Mora empezó a jugar a los 4 años porque su hermano iba y ella lo acompañaba. “Una vez me metí en la clase y me gustó”, reconoce la embajadora de la institución donde surgió el también marplatense Guillermo Vilas, uno de los deportistas más grandes de la historia argentina.

Al referirse a su rutina, cuenta que “me levanto 6.45 y voy al colegio, cuando salgo, tipo al mediodía, entreno. Después almuerzo y descanso un rato, vuelvo a entrenar dos horas de tenis y después a la tarde voy a entrenamiento físico. Llego a mi casa tarde a la noche, ceno y descanso”.

mora 1.jpg

Daniel Larreina, director de la escuela de tenis del club Náutico y entrenador de Mora, destaca en diálogo con Ahora Mar del Plata que “la tenemos desde chiquita y tiene mucha proyección”.

“Su compromiso con el entrenamiento siempre fue bueno. Transformarse en una profesional lleva tiempo, hay que entender lo que son los detalles dentro y fuera de la cancha. Está muy predispuesta. Tengo fe de que siga avanzando”, comenta Larreina.

“Hace como dos años me empezó a ir bien en los Regionales, entré a los Nacionales y me siguió yendo bien y ahí me di cuenta de que podía progresar. No me costó dejar de hacerlo como hobbie porque se fue dando solo y todavía se sigue dando, es de a poco”, refiere Mora, luego, con madurez.

larreina mora.jpeg

“Tiene 14 años y después de haber ganado los Nacionales y ser la mejor jugadora sudamericana, estamos apuntando a que juegue los ITF, que son torneos internacionales Sub 18, para sumar puntos y armar el ranking para poder disputar los Grand Slam Junior. Todavía falta, pero dado su nivel, estamos apuntando ahí, muy de a poquito”, coincide Larreina.

“Mi idea y la de la familia es llevarla despacio, no apurarla. Tiene cosas muy buenas y trataremos de aprovecharlas sin apurar las etapas”, explica el referente del tenis del club Náutico.

“Mi primer sueño es ser profesional y vivir del tenis, después, ser de las mejores del mundo, ganar algún Grand Slam”, proyecta Mora. Y según su entrenador, tiene con qué ya que de su juego elogia “su potencia y su físico, ya que es muy alta. Tiene como golpe fuerte la derecha, en el futuro va a ser más completa y el saque será su segunda arma. Es alta, tiene técnica y es muy suelta. Acelera mucho”.

mora 12.jpg

Sobre la personalidad de Mora, que tiene como ídolo a Rafael Nadal, Larreina refiere que “es una chica tranquila. Ahora está en la adolescencia, lidiando con el surgimiento de su carrera, las presiones y exposiciones que antes no tenía. Está aprendiendo a convivir con ello. Eso le hará subir su nivel”.

En julio, Mora participó de un torneo Sub 14 en Wimbledon, en el mismo predio donde se disputa el Grand Slam con los mejores y las mejores tenistas del mundo. Para ganarse un lugar en esa competencia, Carrocera pasó la preclasificación en un importante certamen en la Academia HWT Sports en Bragança Paulista, Brasil, donde llegó a la final. “Fue todo muy lindo, ver donde entrenan y juegan los mejores, estar cerca de ellos, entrar a esas canchas, conocer todo ese mundo fue hermoso”, relata la joven marplatense sobre jugar en el verde e impecable césped del All England.

mora 23111.webp

En agosto jugó el Mundial en Prostejov, República Checa, donde Argentina se enfrentó con Serbia, Japón y Alemania. Para clasificar, se disputó un Sudamericano en Chile donde la Selección fue tercera y Mora ganó todos sus partidos: La marplatense, como singlista número uno del equipo, superó a a Zoe Doldan (Paraguay), Isidora Lisboa (Chile), Sabrina Balderrama (Venezuela), Valery Sumoya (Bolivia) y Mariana Pinzón (Colombia). “El Mundial fue una muy linda experiencia, porque pudimos ver otros países y competir con ellos. No nos fue muy bien como equipo, pero estuvo muy bueno”, destaca ante Ahora Mar del Plata.

En sus manos, la fortaleza física, el saque y la potencia física radican las principales esperanzas de la joven Mora Carrocera para transformarse en alguien importante en el tenis mundial. Ella, su familia y su entrenador saben que el camino no será sencillo, por eso trabajan juntos y enfocados, sin pausa, pero sin prisa, apuntando a alcanzar los sueños "de a poco".