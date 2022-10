Moscuzza: la chance de irse antes, enojo con Silva y el posible regreso de Quiroz

El presidente de Aldosivi, José Américo Moscuzza , rompió el silencio tras el descenso de Aldosivi y puso en duda su continuidad al frente de la institución. “Hay momentos en los que estoy cansado. Si me agarrás hoy, decime dónde hay que firmar y me voy”, dijo en diálogo con La Voz del Estadio (FM 90.5). El mandato de Moscuzza finaliza en 2025.

En Portugal Un marplatense ganó la medalla de bronce en el Mundial de natación para personas con Síndrome de Down

“Cuando no esté, voy a colaborar desde donde pueda. Hay momentos en los que estoy cansado. Si me agarrás hoy, decime donde hay que firmar y me voy. Quiero que se vaya haciendo alguien, que sepa que a ‘Pototo’ dentro de dos años se le vence el mandato y que tenga un proyecto”, indicó Moscuzza.