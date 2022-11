Mundial Qatar 2022: Nico González alentó a sus compañeros a pesar de quedarse afuera

“Pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busque toda mi vida, el fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar está que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás”, agregó.

Luego, al igual que sus compañeros desafectados, le deseó “lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos, y buscar eso que tanto queremos, se merecen lo mejor siempre banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más”.

“Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, VAMOS ARGENTINA!!!”, cerró el actual jugador de la Fiorentina de Italia.