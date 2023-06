Nueva derrota de Círculo Deportivo en Bahía Blanca

De entrada, Círculo fue inteligente y sabía que jugaba contra un rival necesitado que iba a tener la obligación. Entonces, lo presionó y tuvo dos aproximaciones que generaron la alarma en el local. De a poco, Liniers emparejó y también se empezó a acercar al arco de Tursi. Un desborde de Cechi que no alcanzó a conectar Coman y un remate de Bulgarelli alto, luego de un rechazo fallido, fueron los llamados de atención. El encuentro era equilibrado, de ida y vuelta, con imprecisiones de ambos lados y no muchas situaciones. La más clara fue del albinegro con un centro bajo que Coman definió al gol y chocó con una notable respuesta del arquero Papero. La respuesta, casi instantánea, llegó con un desborde de Vedda que Pereyra no pudo empujar con justeza y tapó Désima. La imagen de los de Damián García era diferente a la que dejó contra Sansinena y podía encontrarse con algo más en el complemento.