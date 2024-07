Ocho provincias no asistirán a los Juegos Evita si el Gobierno mantiene el recorte de gastos

Luego de que el Gobierno decidiera un fuerte ajuste en los Juegos Deportivos Nacionales Evita , Buenos Aires y provincias patagónicas anunciaron este miércoles que, de mantenerse esta decisión, no participarán del tradicional evento deportivo por falta de recursos.

En mayo el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, les había comunicado en una reunión por zoom a todos los secretarios de Deportes provinciales que el Gobierno nacional dejaría de hacerse cargo de los gastos de transporte, hotelería y comida de los participantes los tradicionales Juegos Evita y cambiaría el nombre a Juegos Deportivos Nacionales. Cuando trascendió la noticia, Scioli desmintió el cambio de nombre. Unos días después anunció que el Ejecutivo pagaría sólo el 20 % de los gastos de los deportistas.

A pesar de las quejas de las provincias, el Gobierno no modificó su oferta. Ante esta situación, los secretarios de Deportes de las provincias (La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego) que conforman el EPADE anunciaron la decisión "de no participar de los Juegos Nacionales Evita si no disponemos del aporte del Gobierno nacional que cubra el 100% de los traslados, alojamientos y comida, para cada una de las provincias patagónicas, para la participación en las instancias nacionales en la ciudad de Mar del Plata del 4 a 9 de noviembre, dado que el ofrecimiento que cubre, alrededor del 20% del total, es insuficiente".

A esta decisión se adhirió la provincia de Buenos Aires. Su subsecretario de Deportes, Leandro Lurati, explicó las razones: "Hasta ahora la propuesta de la Secretaría de Deportes de @danielscioli pasó de no realizarse, a realizarse pero sin plata, a cubrir sólo un 20% de los gastos. En un contexto de fuerte recesión económica y de recorte de transferencias a las Provincias, solventar esa diferencia se vuelve imposible".

La Provincia de Buenos Aires adhiere a la decisión de las provincias patagónicas de no participar de los Juegos Nacionales Evita en tanto no esté garantizada la cobertura de los gastos de alojamiento, traslados y comidas de los… pic.twitter.com/34xJqROgNZ — Leandro Lurati (@LeaLurati) July 3, 2024

Qué son los Juegos Evita

Los Juegos Evita son una competencia creada en 1948 por el presidente Juan Domingo Perón bajó el nombre de Juegos Infantiles Evita. Fueron pensados como una herramienta de inclusión y promoción social que permita que chicos y chicas de todo el país puedan acceder a la actividad deportiva y a la salud, ya que deben tener revisaciones médicas. Eva Perón y el entonces ministro de Salud, Ramón Carrillo, fueron los impulsores de este proyecto.

Con el golpe de Estado contra Perón de 1955 los Juegos Evita fueron suspendidos y recién se reestablecieron en 1973, durante el tercer gobierno de Perón. Entre sus participantes estuvo nada menos que Diego Armando Maradona. La dictadura de 1976 volvió a cancelarlos.

Después hubo dos ediciones en 1991 y 1992 durante el gobierno peronista de Carlos Menem, pero no tuvieron continuidad. Recién en 2003, el presidente Néstor Kirchner decidió relanzar estos Juegos, con la incorporación de nuevas categorías, deportes y disciplinas, como también expresiones culturales. En 2008, durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Ley 26.462 estableció la obligación del gobierno nacional de garantizar la organización de los Juegos Nacionales Evita.