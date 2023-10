"Operación exitosa" para el jugador de Boca de Mar del Plata

“¡Operación super exitosa! Quiero agradecerles a todos los que aportaron su granito de arena, ya sea donando, mandando mensajes de apoyo y fuerzas, lo super tomé en cuenta. No quiero nombrar a todos porque fueron muchos. Quedo más que tranquilo, personalmente, porque fueron todas ayudas honestas y desinteresadas . Vale la pena hacer las cosas bien. ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! Vamos a trabajar lo mejor posible para que todo lo que hicieron no sea en vano”, expresó el joven defensor de 21 años en un posteo de Facebook.

La lesión de Sosa se hizo conocida en toda la ciudad, no solo en el ambiente del fútbol, debido a la donación que recibió por parte del árbitro Manuel Debrina, quien decidió darle el suelo de la jornada cuando dirigió el partido entre River y Alvarado.

“Lo dirigí hace un par de fechas, no lo conozco, lo contacté por redes sociales. Me enteré que necesitaba la plata, le pregunté qué le pasó y le dije que el fin de semana próximo cuando fuera designado le iba a donar el 100% de la jornada”, explicó el juez en diálogo con Ahora Mar del Plata hace unos días.

“No sabía nada hasta que vi una publicación de Hugo Lazarte, nuestro periodista del club, en donde lo mencionaba por el gesto. Yo estoy muy agradecido con él, no cualquiera siendo arbitro tiene ese gesto” explicó el jugador ante este medio.

“Me enteré que es algo común que haga este tipo de donaciones a los clubes. Eso me deja en claro la clase de persona que es. No tengo palabras, no lo conozco, pero espero tener la oportunidad y que también sea en una cancha”, afirmó Sosa.