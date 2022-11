Otra denuncia contra la organización del Maratón de Mar del Plata: "Fue una vergüenza nacional"

“Fue una vergüenza nacional. Y la gente de la organización, no da la cara ni pide disculpas. La vergüenza ajena que me genera es tremenda, inclusive no participando de ningún modo en esta”, dijo la medallista en los Juegos Odesur .

“Geles vencidos, falta de medallas, malas clasificaciones, discriminación a los atletas de sillas de ruedas. Esta empresa contrata patovicas que son muy agresivos. Tanto en la entrega de kits como en la carrera amenazas y golpes a la gente que corría sin número. El domingo no fue una fiesta. Y no hacen deporte. Yo le hice llegar todo al intendente de mi cuidad. No sé si podré lograr que se respete y valore al atleta élite y amateur en las próximas ediciones, pero dejar en alto mi voz ya me deja totalmente tranquila. Repudio total”, lanzó Borelli mencionando al Emder, la Municipalidad y la empresa Sports Facilities.

Comentarios en apoyo

Borelli, cuya cuenta de Instagram tiene 83.500 seguidores, recibió apoyo en los comentarios. “Yo corrí los 21, no aparezco en la clasificación y la medalla que me dieron dice 10. Para cobrar la inscripción están a la orden del día. Nos hicimos el viaje desde CABA a MDQ, gastamos en nafta, alojamientos y comidas… es demasiada inversión que demasiado nos cuesta para que no nos respeten ni un poco. Gracias por visibilizar todo esto”, expresó Sheila.

Soledad, además, escribió que “Otro error que no hay que dejar pasar por alto, es la NO PREMIACIÓN en la categoría hasta 15 años de los 10K. Más allá de que pagaron la inscripción como todos, son chicos y por ende deberían ser los primeros en subir al podio. ¡No se juega con la ilusión de los pibes!”.

Dominique también fue una de las que se sumó a los comentarios y dijo que hubo “mala señalización... retomé mal y en vez de hacer 10 k terminé haciendo 5. Los km más caros de mi vida. ¡Sin remera! ¡Nunca más! ¡Dejen de tercerizar la carrera de Mar del Plata por favor! O la organiza el municipio o no se corre. La guita se la lleva otro, y encima estafando a las personas”.