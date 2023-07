Otra derrota que complica a Círculo Deportivo

Círculo Deportivo cayó como local por 2 a 0 con Cipolletti de Río Negro. Una jugada desafortunada en el comienzo de la segunda etapa terminó cambiando el transcurso del partido y Cipolletti encontró la tranquilidad para quedarse con el triunfo por 2 a 0, como local, por la 19na fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Dos tiempos bien distintos y dos goles rápidos del albinegro que le dio otro golpe al Papero, que no puede salir del fondo de la tabla.

En lo futbolístico el primer tiempo fue malo. Pero en ese contexto, Círculo fue un poco más, manejó mejor la pelota y llegó a fondo aunque de manera aislada y con poca gente. Pero la obligción era del local, y Cipolletti casi no inquietó a Federico Tursi. La única clara que tuvo fue en una pelota parada, que hizo volar los fantasmas de Tandil, Elvis Hernández apareció en absoluta soledad y cabeceó apenas afuera. Con muchas imprecisiones de los dos lados y una cancha que no estaba en sus mejores condiciones, la pelota estuvo más en el aire que en el piso y conspiró contra las intenciones. El Papero, que hacía su negocio, casi se encuentra con la apertura del marcdor después de un mal despeje de Crespo que pegó en el cuerpo de Pereyra y se fue cerca, y en otra que el "9" no pudo definir con precisión luego de una buena jugada de Bassani por derecha y el centro pasado que bajó Schvindt para el cordobés. Al igual que ante Santamarina, el equipo de Damián García mostró una solidez importante en el fondo.