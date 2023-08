Peñarol arrancó con un gran triunfo en la Liga Federal

Peñarol comenzó su camino en la Liga Federal Femenina con un muy buen triunfo sobre All Boys en Santa Rosa, La Pampa por 89-48 . El próximo partido será de local, ante Reconquista de La Plata , el domingo desde las 20 horas en el microestadio Domingo Robles.

Tras unos primeros minutos parejos, el elenco “Milrayitas” encontró un par de defensas y ataques rápidos para escaparse 15 a 5. Además, hubo anotaciones repartidas entre las iniciales. Durante el cuarto inicial ingresaron Mora García Duffy, Paloma Bonzi y Martina Barbarino. Peñarol fue muy intenso y preciso con las suplentes y se fue arriba 19-9 al sonar la chicharra.

Una mejora defensiva, y un par de buenas ofensivas, pusieron a All Boys a seis durante el primer tramo del segundo cuarto (18-24). El DT visitante, Iván Guerrero, pidió “minuto”. Su equipo no encontró eficacia desde larga distancia más allá de un triple de García Duffy.

Sobre el final, con los puntos de Sancisi, Peñarol recuperó la ventaja y la calma (36-25). En ese cierre de segundo cuarto hizo su ingreso Rocío Ferullo. La bocina encontró a las visitantes al frente por 39 a 31.

En el tercero, Peñarol sufrió la salida de Dell Olio al cometer su tercera falta, pero el rendimiento de equipo volvió a ser bueno y le permitió escaparse por 14 (52-38). Allí ingresó la necochense Nicole Quesada. Y de la mano de Sancisi, y un triple sobre la bocina de Demársico, Peñarol sacó 18 (62-44) al sonar la chicharra final del tercer cuarto.

Lejos de mermar en intensidad por la ventaja conseguida, el elenco “Milrayitas” arrancó muy bien el último cuarto para no dejar dudas (68-44). Allí entraron Micaela Cervone y Constanza Marchioni y la renta se estiró a 30 (74-44) cuando todavía quedaban seis minutos. All Boys no pudo dar vuelta la historia y Peñarol cerró con un claro 89-48 su gran debut en la Liga Federal Femenina.