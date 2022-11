Qatar 2022: pronósticos, deseos y anécdotas de deportistas, periodistas y políticos

SUSTO Qatar 2022: Messi se entrenó diferenciado, pero no está lesionado

Campeón: Argentina. Decepción: Brasil. Revelación: Camerún. Figura: Messi. Goleador: Mbappé. ¿Cábala o ritual? Mirarlo con amigos y familia.

Martín Dantas (periodista)

Campeón: Argentina. Decepción: Francia. Revelación: Dinamarca. Figura: Messi. Goleador: Harry Kane. ¿Cábala o ritual? Si gana el primer partido, respetar el lugar donde lo vi el resto del Mundial. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? El último gol que recuerdo gritar fuerte y emocionarme fue en el Mundial de Sudáfrica 2010. Diego Maradona el DT de la Selección. Solo le dio 10 minutos a Martín Palermo, frente a Grecia, y eso le alcanzó para hacer un gol. Torneo en el que Messi no pudo convertir.

Sofía Rivadeneira (handball)

Campeón: Argentina. Decepción: Francia. Revelación: Ecuador. Figura: Ronaldo. Goleador: Mbappé. ¿Cábala o ritual? Usar las mismas medias. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? Cuando llegamos a la final del Mundial 2014.

Adrián Barbarulo (periodista)

Campeón: Argentina. Decepción: Inglaterra. Revelación: Ecuador. Figura: Messi. Goleador: Lautaro Martínez. ¿Cábala o ritual? No tengo. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? Argentina 1 - Brasil 0 llegamos primero con mi viejo a Canal 8. Nunca vi a mi viejo gritar tanto como ese día.

Milagros Menéndez (futbolista)

Campeón: Francia (el campeón ya sabemos quién es, pero anulo mufa). Decepción: Brasil. Revelación: Camerún. Figura: Messi. Goleador: Messi. ¿Cábala o ritual? No puedo decir la cábala jaja. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? Siempre me junto a mirarlo con mis amigas.

Esteban Salinas (periodista)

Campeón: Argentina. Decepción: Inglaterra. Revelación: Ecuador. Figura: Messi. Goleador: Messi. ¿Cábala o ritual? Ninguna. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? Mundial Italia 90, vivía en La Plata porque estaba estudiando. Para el partido de Argentina - Brasil nos juntamos con amigos en un departamento, y cuando nos estaban peloteando fui al baño. Estaba en eso y escuché los gritos desde el living. Era el gol de Caniggia con el pase de Diego. ¡Me lo perdí! Imaginate lo que tuve que hacer a partir de ese momento cada vez que Argentina atacaba.

Vito Amalfitano (periodista y concejal)

Campeón: Argentina. Decepción: Bélgica. Revelación: Suiza o Serbia. Figura: Messi o Mbappé. Goleador: Benzemá. Cábala: así como lo hacía en mi cobertura periodista de los Mundiales, ahora lo haré en casa. Misma remera mientras Argentina gane, si no cambio. En los viajes de coberturas es complicado por los lavados. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? La anécdota e historia que guardo como un tesoro es cuando en mi cobertura del Mundial 94 para La Capital, LU6 y Canal 2 en Estados Unidos, hicimos una nota en vivo con Maradona para la radio (con los viejos celulares que parecían zapatos) y el conductor Franco Bagnato y su producción nos cruzaron con Néstor García y Marcelo Richotti a pocos días de Peñarol campeón de la Liga Nacional de básquetbol. Fue antes del partido con Grecia.

Lo increíble es que, en el entrenamiento previo al segundo partido con Nigeria, Diego me vino a buscar entre decenas de periodistas y me pidió: “dale Vito cumplamos con la cábala, llamá a la radio en Mardel y cruzame otra vez con Néstor y Marcelo”. Obvio que cumplimos con su pedido.

El problema fue que antes del tercer partido la Selección nosotros viajamos por vías distintas a Dallas. No hubo nuevo enlace radial con Diego y no hubo cábala. Enseguida “le cortaron las piernas”, la historia triste por todos conocida. Esos deliciosos diálogos radiales de Maradona con Mardel los dejé reflejados en mi libro “Pelota Cibernética, la novela de los mundiales”.

Gregorio Eseverri (basquetbolista)

Campeón: Argentina. Decepción: Brasil. Revelación: Ecuador. Figura: Lionel Andrés Messi. Goleador: Lionel Andrés Messi. ¿Cábala o ritual? No mufarla. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? Tengo marcada una: mi vieja me saco antes de la escuela, en el 94 y pude ver el partido que el Diego mete el gol y agarra la cámara.

Agustín Scenna (remero)

Campeón: Argentina. Decepción: Francia. Revelación: Suiza. Goleador: Neymar. Figura: Messi sí o sí. ¿Cábala o ritual? Verlo afuera de mi casa sí o sí jaja. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? Apenas arrancó el Mundial de Brazil, le dije a mi vieja: ¿te imaginás si llegamos a la final de la copa? Sería contra Alemania seguro, juegan todo el día juntos en el Bayern. Ella me dice “sería buenísimo, pero todavía faltan todos los partidos”. Yo le respondo: “Seguro re llegamos” y sarcásticamente le dije, “y seguro la perdemos 1-0 si en este país anda todo pa´ tras jajajaja”.

Mariana Cuesta (concejala)

Campeón: Brasil (lease como mufeo). Decepción: Francia. Revelación: Canadá. Figura: Messi. Goleador: Gabriel Jesús. ¿Cábala o ritual? Dar el día libre previo y posterior a cada partido para lxs trabajadorxs de mi oficina (Ya quisiéramos). ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? Ver los partidos sola, por gusto más que por cábala.

Leandro Romiglio (squash)

Campeón: México. No voy a poner Argentina ni loco, aunque lo crea, tengo que poner cosas para sacar presión. Anulo mufa 100%. Decepción: Chile jajaja. Revelación: Canadá. Figura: El Mejor (Lio). Goleador: -. ¿Cábala o ritual? Pararme para escuchar el himno. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? El Mundial del 2010 lo viví en España y cuando Argentina quedó afuera me encerré en casa un par de días porque los españoles me volvían loco.

Ornella Pellizzari (surfista)

Campeón: Alemania. Decepción: Argentina. Revelación: México. Goleador: Pepe. Cábala: Pizza y birra. ¿Alguna anécdota graciosa/emotiva/llamativa de Mundiales anteriores? Siempre que miro un partido completo, perdemos.